Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Entierro AlmudenaEntrevista Dana ErlichMadrid Nuevo NorteCafé Central'La Vaquilla' en Colmenar ViejoCierre aparcamiento de ColónEl tiempoKrispy Kreme
instagramlinkedin

EL TIEMPO EN MADRID

El aviso del 112 advierte de riesgo notable de aludes en la Sierra de Guadarrama por las precipitaciones

Activado el dispositivo de vigilancia ante las lluvias generalizadas en la zona

El servicio de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid alerta de un riesgo notable de aludes en la Sierra de Guadarrama.

El servicio de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid alerta de un riesgo notable de aludes en la Sierra de Guadarrama. / 112 Comunidad de Madrid

Gloria Barrios

Madrid

La Sierra de Guadarrama presenta este miércoles un riesgo notable de aludes, según ha alertado el servicio de emergencias 112 Comunidad de Madrid, debido a las precipitaciones generalizadas que se están registrando en el entorno.

El aviso llega debido a un riesgo notable de aludes en la Sierra de Guadarrama, en una jornada marcada por las precipitaciones generalizadas en la zona.

Según ha informado el ERIVE (Equipo de Respuesta Logística de Protección Civil) de la Comunidad de Madrid, el dispositivo se encuentra desplegado y en situación de alerta en el área afectada, ante la evolución de las condiciones meteorológicas.

Noticias relacionadas

Las autoridades recomiendan extremar la precaución en los desplazamientos y actividades en zonas de montaña, especialmente en cotas elevadas, donde la acumulación de nieve y las lluvias pueden incrementar la inestabilidad del terreno.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La revolución del hojaldre llega con grasa ibérica: la palmera de chocolate que se estrena en Madrid Fusión
  2. Reabre el Museo de Falúas Reales de Aranjuez: seis de sus embarcaciones han sido restauradas íntegramente
  3. Giro radical en el tiempo este sábado en Madrid: se mantiene el aviso amarillo por viento y nevadas en estas zonas
  4. El Café Central seguirá abierto pero en un nuevo espacio: el Ateneo acogerá al legendario templo del jazz madrileño
  5. Así es el ático de Alba Flores en Arganzuela: grandes ventanales, enorme biblioteca y una cocina con toques industriales
  6. La centenaria bodega Marqués de Murrieta abre en Madrid su gran 'casa' del vino y la cultura
  7. La Virgen del Sagrario, en Toledo, volverá a procesionar después de 100 años: esta será la fecha
  8. Recorre los cementerios de Madrid en busca de las tumbas más extrañas: 'He llegado a ver chupetes y ecografías encima de una lápida

Febrero comienza frío en Madrid, con niebla y lluvias generalizadas

Febrero comienza frío en Madrid, con niebla y lluvias generalizadas

Cortes de tráfico este domingo en Gran Vía por una manifestación: 21 líneas de la EMT Madrid con desvíos y posibles retenciones

Cortes de tráfico este domingo en Gran Vía por una manifestación: 21 líneas de la EMT Madrid con desvíos y posibles retenciones

Irán asegura que está avanzando con EEUU en la creación de un "marco de negociaciones"

Irán asegura que está avanzando con EEUU en la creación de un "marco de negociaciones"

El aviso del 112 advierte de riesgo notable de aludes en la Sierra de Guadarrama por las precipitaciones

El aviso del 112 advierte de riesgo notable de aludes en la Sierra de Guadarrama por las precipitaciones

Un juzgado de Madrid reconoce la incapacidad permanente total a un psicoterapeuta autónomo por dolor pélvico severo

Un juzgado de Madrid reconoce la incapacidad permanente total a un psicoterapeuta autónomo por dolor pélvico severo

El tren histórico de los 80 vuelve a la Sierra de Guadarrama: horarios, ruta y precio

El tren histórico de los 80 vuelve a la Sierra de Guadarrama: horarios, ruta y precio

La memoria de Yolanda González sigue viva: asesinato ultra, huida y un asesino que acabó trabajando para la policía

La memoria de Yolanda González sigue viva: asesinato ultra, huida y un asesino que acabó trabajando para la policía

¿Por qué el mal tiempo amplifica los dolores de cabeza, el malestar y empeora el humor de la gente?

¿Por qué el mal tiempo amplifica los dolores de cabeza, el malestar y empeora el humor de la gente?