EL TIEMPO EN MADRID
El aviso del 112 advierte de riesgo notable de aludes en la Sierra de Guadarrama por las precipitaciones
Activado el dispositivo de vigilancia ante las lluvias generalizadas en la zona
La Sierra de Guadarrama presenta este miércoles un riesgo notable de aludes, según ha alertado el servicio de emergencias 112 Comunidad de Madrid, debido a las precipitaciones generalizadas que se están registrando en el entorno.
El aviso llega debido a un riesgo notable de aludes en la Sierra de Guadarrama, en una jornada marcada por las precipitaciones generalizadas en la zona.
Según ha informado el ERIVE (Equipo de Respuesta Logística de Protección Civil) de la Comunidad de Madrid, el dispositivo se encuentra desplegado y en situación de alerta en el área afectada, ante la evolución de las condiciones meteorológicas.
Las autoridades recomiendan extremar la precaución en los desplazamientos y actividades en zonas de montaña, especialmente en cotas elevadas, donde la acumulación de nieve y las lluvias pueden incrementar la inestabilidad del terreno.
- La revolución del hojaldre llega con grasa ibérica: la palmera de chocolate que se estrena en Madrid Fusión
- Reabre el Museo de Falúas Reales de Aranjuez: seis de sus embarcaciones han sido restauradas íntegramente
- Giro radical en el tiempo este sábado en Madrid: se mantiene el aviso amarillo por viento y nevadas en estas zonas
- El Café Central seguirá abierto pero en un nuevo espacio: el Ateneo acogerá al legendario templo del jazz madrileño
- Así es el ático de Alba Flores en Arganzuela: grandes ventanales, enorme biblioteca y una cocina con toques industriales
- La centenaria bodega Marqués de Murrieta abre en Madrid su gran 'casa' del vino y la cultura
- La Virgen del Sagrario, en Toledo, volverá a procesionar después de 100 años: esta será la fecha
- Recorre los cementerios de Madrid en busca de las tumbas más extrañas: 'He llegado a ver chupetes y ecografías encima de una lápida