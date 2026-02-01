El aviso del 112 advierte de riesgo notable de aludes en la Sierra de Guadarrama por las precipitaciones

La Sierra de Guadarrama presenta este miércoles un riesgo notable de aludes, según ha alertado el servicio de emergencias 112 Comunidad de Madrid, debido a las precipitaciones generalizadas que se están registrando en el entorno.

El aviso llega debido a un riesgo notable de aludes en la Sierra de Guadarrama, en una jornada marcada por las precipitaciones generalizadas en la zona.

Según ha informado el ERIVE (Equipo de Respuesta Logística de Protección Civil) de la Comunidad de Madrid, el dispositivo se encuentra desplegado y en situación de alerta en el área afectada, ante la evolución de las condiciones meteorológicas.

Noticias relacionadas

Las autoridades recomiendan extremar la precaución en los desplazamientos y actividades en zonas de montaña, especialmente en cotas elevadas, donde la acumulación de nieve y las lluvias pueden incrementar la inestabilidad del terreno.