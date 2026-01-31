Viento fuerte y nevadas en la Sierra de Madrid este sábado, con cadenas obligatorias en Navacerrada y Cotos

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado en la Comunidad de Madrid una jornada marcada por el viento fuerte y las nevadas en la Sierra durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, con temperaturas sin grandes cambios y heladas débiles en cotas altas. Los cielos presentarán intervalos nubosos con una apertura transitoria de claros, tendiendo a nuboso al final del día. En la Sierra persistirá la nubosidad baja durante buena parte de la jornada, con posibilidad de brumas o nieblas, que podrían ser engelantes a primeras horas.

Las precipitaciones serán débiles y se concentrarán en la madrugada y primeras horas de la mañana en la Sierra, con la cota de nieve situada entre los 1.000 y 1.100 metros. Las temperaturas apenas registrarán cambios, aunque se esperan heladas débiles en zonas altas.

El viento soplará de componente oeste, con rachas fuertes ocasionales que podrían alcanzar intensidad muy fuerte en la Sierra durante la primera mitad del día.

Temperaturas previstas

Los termómetros se moverán entre los 5 y los 11 grados en Madrid capital; entre 4 y 12 grados en Alcalá de Henares; de 3 a 12 grados en Aranjuez; entre 2 y 9 grados en Collado Villalba; de 4 a 11 grados en Getafe y entre 2 y 11 grados en Navalcarnero.

Dispositivo de vialidad invernal

La Comunidad de Madrid mantiene activo el dispositivo de vialidad invernal para garantizar la seguridad en la red viaria. Durante la noche, la Dirección General de Carreteras ha desplegado un operativo formado por 61 profesionales y 15 camiones quitanieves.

En los puertos de montaña de Navacerrada (M-601) y Los Cotos (M-604) es obligatoria la utilización de cadenas para vehículos ligeros. El resto de puertos permanecen abiertos, aunque con precaución por la presencia de nieve y las rachas de viento. En cuanto a los fundentes, se han utilizado 48,13 toneladas de sal y 49,32 litros de salmuera.

Noticias relacionadas

Las autoridades recomiendan extremar la precaución al volante, adaptar la velocidad a las condiciones de la vía y consultar la información actualizada a través de los canales oficiales.