La Sierra Oeste de Madrid se convierte en el primer 'gastrodestino' de la Red de Pueblos Gastronómicos de España.

La Sierra Oeste de Madrid ha sido reconocida como el primer 'gastrodestino' de la Red de Pueblos Gastronómicos de España, un proyecto turístico de ámbito nacional que apuesta por la gastronomía y el producto local como motor de desarrollo rural, empleo y cohesión territorial. Con esta incorporación, la red amplía su presencia a ocho comunidades autónomas.

La Sierra Oeste de Madrid es un enclave geográfico formado por 22 municipios, accesibles en menos de una hora desde la capital. Su localización, entre el Guadarrama y la sierra de Gredos, combina patrimonio histórico, naturaleza protegida y una oferta turística vinculada al ocio activo. Entre sus principales hitos figuran el Castillo de La Coracera y el Monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias, ambos de origen medieval, así como el embalse de San Juan y el río Alberche, ejes de actividades náuticas y rutas naturales como la Vía Verde.

Una despensa basada en el producto local

La comarca destaca por una gastronomía estrechamente ligada al producto de proximidad. El garbanzo, de grano pequeño y piel fina, es uno de sus principales referentes, articulado a través de la iniciativa "Tierra de Garbanzos", que promueve la colaboración entre productores y restauradores para preservar este cultivo de secano.

El sector cárnico aporta vacuno, cordero y caza, mientras que Villa del Prado actúa como núcleo hortícola de la región, con cerca de un centenar de explotaciones. A ello se suman queserías artesanales de cabra y oveja, una producción apícola de carácter tradicional y el castañar más extenso de la Comunidad de Madrid, situado en Rozas de Puerto Real. En el ámbito vitivinícola, los vinos con Denominación de Origen de San Martín de Valdeiglesias refuerzan la identidad local a través de variedades como la garnacha y el albillo real. La repostería tradicional mantiene elaboraciones propias como los retorcidos.

Ciencia, naturaleza y tradiciones

Más allá de la gastronomía, la Sierra Oeste de Madrid cuenta con un singular vínculo con la investigación aeroespacial, gracias a las instalaciones de la NASA en Robledo de Chavela y a un museo temático en Fresnedillas de la Oliva. El territorio incluye además espacios protegidos como la ZEPA número 56, orientada a la conservación de especies como el águila imperial o la cigüeña negra, y centros de recuperación de fauna y parques botánicos.

El calendario cultural se completa con tradiciones populares de arraigo, como la Fiesta de la Vaquilla o el Judas, que refuerzan el atractivo turístico de la comarca.

Un proyecto de alcance nacional

La incorporación de la Sierra Oeste de Madrid a la Red de Pueblos Gastronómicos de España la convierte en el primer 'gastrodestino' del proyecto, que actualmente integra a 11 municipios de distintas comunidades autónomas y cuenta con otros 38 pueblos que ya han firmado su adhesión tras superar una auditoría previa. La red, constituida como asociación sin ánimo de lucro, busca vertebrar el territorio nacional desde la colaboración y sin vocación competitiva.

Según su presidente, Fernando Valmaseda, la iniciativa ofrece a los territorios adheridos "formación continua para los agentes del sector turístico, innovación, digitalización, herramientas tecnológicas, estrategias de desestacionalización, sostenibilidad económica y social, y una apuesta firme por el desarrollo local y rural", además de campañas de promoción y acuerdos de colaboración con otras redes nacionales e internacionales.

El proyecto cuenta además con los personajes Fogón y Candela, que serán los encargados de difundir los eventos y rutas gastronómicas a través de la plataforma digital de la red. El objetivo es ofrecer al viajero una guía de experiencias ligadas a productos, tradiciones y fiestas locales que refuerzan el papel de la gastronomía como eje vertebrador del turismo rural en España.