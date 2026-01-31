Madrid renueva por séptimo año el sello Madrid Excelente por la calidad de su Atención Primaria

La Comunidad de Madrid ha revalidado por séptimo año consecutivo el sello de calidad Madrid Excelente, una certificación que avala la excelencia en la gestión de su Atención Primaria y pone el foco en aspectos como el seguimiento de la actividad asistencial y la política medioambiental de los centros de salud.

La certificación la concede la Fundación Madrid por la Competitividad, organización sin ánimo de lucro dependiente de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. El sello se otorga a entidades que cumplen requisitos de calidad agrupados en cuatro fundamentos: propósito, planeta, personas y progreso. En esta ocasión, la evaluación se ha realizado con un modelo nuevo diseñado específicamente para entidades públicas.

Entre los aspectos que han respaldado la concesión del distintivo figuran los sistemas de información que permiten medir y hacer seguimiento de los trabajos, así como la accesibilidad de los indicadores y de la cartera de servicios para pacientes y profesionales.

También se ha tenido en cuenta la realización de encuestas para conocer la opinión de los ciudadanos y la coordinación con los hospitales.

Política ambiental y gestión de residuos en los centros de salud

Otro de los elementos destacados es la política medioambiental, que incluye la gestión eficiente de recursos y de los residuos generados en los centros de salud.

En este ámbito, el pasado año el complejo Los Ángeles, en la capital, obtuvo el premio nacional de Sanidad por el proyecto Higía, reconocido por sus esfuerzos para reducir la huella de carbono y avanzar hacia la neutralidad de emisiones en 2050.

La Atención Primaria en la Comunidad de Madrid está formada por 15.000 profesionales y cuenta con más de 430 dispositivos asistenciales. Según los datos aportados, resuelve en consulta el 90 % de los problemas de salud, al ser el recurso más cercano a la población.