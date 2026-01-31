El musical 'Farra' y la comedia 'Pero no se lo digas', este fin de semana en Torrejón de Ardoz

La programación del Teatro Municipal José María Rodero de Torrejón de Ardoz ofrece este fin de semana el musical 'Farra' y la comedia 'Pero no se lo digas', según ha recordado el Ayuntamiento en un comunicado.

Así, este sábado, a partir de las 20.00 horas, será el turno de 'Pero no se lo digas', una divertida comedia protagonizada por Sara Escudero y el monologuista Agustín Jiménez.

En ella, Laura y Paco son un matrimonio que recibe la visita para cenar de su amigo Ramón, quien últimamente ha sufrido una ruptura amorosa. Mientras Paco baja a comprar unos limones, Laura se desahoga con su amigo en una hilera interminable de confesiones. Las entradas para este espectáculo ya están agotadas.

Este domingo, por su parte, las tablas del Rodero acogerán 'Farra', un espectáculo que ha obtenido el Premio Max 2025 a mejor espectáculo musical.

Noticias relacionadas

Una obra que se representará a partir de las 19.00 horas en la que se mezclan fiesta, celebración, cultura y comunidad durante el tiempo de carnaval de 1568 ó de 1668 ó de 2024. Durante las carnestolendas todo es posible, las normas cambian y el mundo se rige por paradojas, según ha indicado el Ayuntamiento.