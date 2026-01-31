La mayor colección de aviones históricos de España surcará los cielos de Madrid en esta nueva exhibición: fechas, horarios y precios

"Cuando hayas probado el vuelo, caminarás por la tierra para siempre con la mirada puesta en el cielo", así describía Leonardo da Vinci la sensación de surcar los cielos y así tendrán la oportunidad de sentirlo todos los fanáticos de la aeronáutica este próximo domingo 1 de febrero. Coincidiendo con el primer fin de semana del mes, como ya es habitual (a excepción de enero y agosto), la Fundación Infante Orleans da el pistoletazo a su calendario de exhibiciones.

Homenaje al Infante de Orleans

En 1984, con el objetivo de reunir la mayor colección histórica de aviones, surgió la Sección de aviones Históricos del Aeroclub José Luis Aresti. Sería en 1989, cuando esta sección se consolidaría en la creación de la Fundación que conocemos hoy en día, y que toma su nombre en homenaje al Infante de Orleans. Este aristócrata español miembro de la Familia Real es conocido por ser uno de los grandes pioneros de la aviación en España, graduándose en 1911 como uno de los primeros pilotos militares españoles en la prestigiosa escuela de Mourmelon (Francia).

Actualmente, el museo posee 40 ejemplares de 32 modelos diferentes, que están en perfectas condiciones de vuelo y que, aunque sujeto a las condiciones meteorológicas, podrán surcar nuevamente los cielos de Madrid ante aquellos privilegiados que asistan a la exhibición.

Programa completo de Exhibición

La programación, que dará comienzo a las 11:00 horas con una exhibición estática (momento perfecto para hacerte fotos con estas joyas aéreas), desalojará la zona sobre las 12:30 para comenzar el rodaje de los aviones. Se espera que estos pájaros de acero que han marcado la historia de nuestro país alcen el vuelo en torno a las 13:00 horas. Además, a lo largo de la mañana tendrán lugar dos sorteos de una plaza en vuelo y otros premios, así como dos talleres infantiles para niños entre los 6 y 12 años.

10:30 horas - Apertura de taquillas, comienzo de inscripciones en taller infantil

Ocasionalmente pueden participar también aviones acrobáticos como cierre de la demostración / Cedida por Sergio Alonso

Acercando la aeronáutica a los más pequeños

"Buscando contagiar esa pasión por las cosas que vuelan", así describen su objetivo los talleres infantiles que se celebrarán durante la jornada. Acompañados por al menos dos voluntarios de la FIO, los más pequeños tendrán la oportunidad de aprender por qué vuelan los aviones, cómo funciona un aeropuerto, o incluso la historia de aviadores y aviadoras famosas, en una dinámica que promete "que no hay dos talleres iguales".

La inscripción para las dos sesiones será de 10:45 a 11:00 de la mañana / Fundación Infante de Orleans

Los dos talleres infantiles, que tendrán lugar a las 11:00 y a las 12:00 de la mañana, se realizarán en un recinto acotado (normalmente la carpa de taller infantil salvo que las condiciones meteorológicas sean demasiado adversas) y tendrán un máximo de 12 niños por taller, por lo que se recomienda realizar la inscripción en la carpa a la entrada del recinto nada más llegar a la exhibición. Además, para tranquilidad de sus progenitores, al comienzo del taller se tomará nota del teléfono móvil de los padres por si alguno de los más pequeños decidiera que prefiere marcharse durante la realización del taller.

Acceso y precios

Las entradas, que pueden obtenerse online o en taquilla, tienen un precio general de 13 euros, aunque existen diferentes reducciones para jóvenes, personas con discapacidad, familias y para los mayores de 65 años. El importe de las entradas es un donativo con el que se contribuye al mantenimiento del Museo de Aviones Históricos en Vuelo de la Fundación.

Entrada General : 13 €

: 13 € Entrada Infantil (5-12 años): 7 €

(5-12 años): 7 € Menores de 5 años : Entrada libre

: Entrada libre Mayores de 65 años: 7 €

7 € Personas con alguna discapacidad : 5 €

: 5 € Familia Numerosa (general): 10 €

(general): 10 € Familia Numerosa (niños 5-12 años): 5 €

¿Y si por seguridad, por el clima o por la disponibilidad de los pilotos, los aviones no llegan a alzar el vuelo? La FIO explica que "si por alguno de estos condicionantes no pudiera realizarse la demostración en vuelo, el importe de las entradas adquiridas de forma anticipada a través de entradas.com será devuelto automáticamente, mientras que aquellas personas que las hayan comprado físicamente en taquilla podrán optar también por usarlas cualquier otro mes, hasta un año después de la compra." Siempre teniendo en cuenta que la exhibición se considerará válida si han podido volar al menos tres de los aviones previstos.

El acceso al recinto se hará desde la salida 30 de la M-40 y la dirección completa (para aquellos que prefieran introducirlo en el navegador y salir de dudas) es: Edificio del Real Aeroclub de España, Ctra. Barrio de la Fortuna, 14, Latina, 28054 Madrid. La Fundación espera con ilusión a los primeros visitantes del año 2026 y pone a disposición de los curiosos varios mapas y detalles para asegurar que la exhibición transcurra sin problemas.