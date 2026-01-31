Maroto se propone "reconectar" Madrid con el PSOE en 2027 y desalojar a un Almeida con su "futuro" decidido por Ayuso

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, se ha propuesto "reconectar" Madrid con el PSOE de cara a las elecciones locales de 2027 y lograr desalojar a un alcalde, José Luis Martínez-Almeida (PP), con su "futuro" decidido por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Enterarse por la prensa de que vas a ser candidato, pues no creo que sea la mejor manera... Desde luego por respeto a los madrileños, creo que el candidato tiene que ser un candidato que esté ilusionado y que quiera trabajar por Madrid", ha lanzado la socialista en una entrevista con Europa Press en la que ha asegurado que deja "muy mal" a Almeida "ni siquiera ser capaz de decidir sobre su futuro".

Se ha referido Maroto a la entrevista de Ayuso en 'El Mundo' donde afirmaba que repetiría el tíquet electoral con Almeida. Considera la socialista que el regidor había "abierto un debate" en agosto sobre su continuidad que ha sido la presidenta la que "lo ha cerrado diciéndole 'tú te quedas y vas a ser candidato'".

Considera que el alcalde "no está ilusionado", sino que "está cansado y no tiene proyecto" frente a ello se ha situado a sí misma afirmando que no quiere "ruido" sino ganar la Alcaldía a través del programa, de las propuestas y la visión para la capital.

Una candidatura de Maroto que ella misma da por hecho, aunque ha matizado que aún quedaría el proceso de primarias que tiene el PSOE como "partido democrático". Su reglamento establece este proceso de votación entre la militancia para las presidencias autonómicas y los municipios importantes. En 2023 Reyes Maroto fue la candidata con mayor número de avales en la ciudad de Madrid.

Control del partido en la capital

Ese era el comienzo del aterrizaje de Maroto en la política local, que remataba hace un año cuando se hacía con la Secretaría General del PSOE en la capital, el control orgánico de la formación. Lo hacía bajo el lema "revolución socialista", algo que quiere insuflar de cara a 2027 en Madrid.

"Necesitamos volver a reconectar con la ciudadanía madrileña, que o bien nos votó en el pasado o bien ha decidido que la política no sirve para nada porque todos somos iguales", ha fijado Maroto en el horizonte socialista y ha apostillado la importancia de hacer entender a los ciudadanos que "el voto determina su vida".

Así, ha indicado que esta fue su brújula al llegar y que ha marcado su trabajo en las agrupaciones del partido en la capital y ahora en con la "precampaña" a la que se ha abocado ya la ciudad "muy necesaria para trasladar esa agenda del cambio".

"La campaña del 27 va a ser una campaña emocional y tenemos que despertar a mucha gente que, como digo, se ha desconectado o gente que dejó de confiar en el PSOE. Constancia, rigor, no mentir a la gente y, sobre todo, compromiso y actitud", ha planteado Reyes Maroto, quien considera vital proyectar una imagen "en positivo" frente a un PP que les quiere "enfadados".

"EN LA CALLE CON LA PANCARTA" Así, se ha proyectado "en la calle con la pancarta" durante este camino de precampaña que haga frente a un alcalde instalado en una estrategia de "fango y ruido" que lo único que consigue es el "hartazgo" de los madrileños al no resolver los "problemas" de la ciudad.

"Yo he decidido que no voy a contribuir a este ruido. Yo quiero ser la alcaldesa de esta ciudad porque tengo un proyecto, porque me preocupo por la ciudadanía (...) Desde luego si el fango y el ruido son su caldo de cultivo, ahí desde luego a esta portavoz no la va a encontrar", ha recalcado Maroto. Considera que el tono bronco del regidor contra ella y contra la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, le "retratan".

Maroto cree que la experiencia de estos años en el Consistorio desde su llegada del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo le está permitiendo revitalizar a un PSOE que "se ha quitado los complejos" y que "mira a su adversario, el PP, al que quiere ganar en 2027".

Combate a las políticas del PP

Preguntada por la campaña 'Te están robando Madrid' con la que Rita Maestre ha dado el pistoletazo de salida al año preelectoral, Maroto ha afirmado que "todas las campañas son bienvenidas" y ha garantizado que ambos partidos de izquierdas tienen la mirada puesta en luchar contra las "políticas del PP".

Aún así, ha reivindicado que aunque las "campañas son importantísimas" la oposición está luchando contra un Ayuntamiento que parece "que solo entiende cuando los tribunales le piden rectificar", una labora que ha afirmado que están impulsando los socialistas.

"Nosotros estamos ya, también, en esta precampaña que parece acelerada. Aunque todavía quedan meses para la campaña electoral, estamos haciendo lo que tenemos que hacer que es configurando un proyecto político para ganar las elecciones en el 2027", ha asegurado la líder socialista.

"Complementariedad absoluta" con López

Este camino, previsiblemente, lo recorrerá de la mano del secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. Ha afirmado que sus proyectos tienen una "complementariedad absoluta".

"Nosotros nos centramos mucho en la ciudad para que también Óscar López sea el presidente de la Comunidad en el año 27", ha señalado Reyes Maroto, quien ha apostillado que tiene " mucha libertad a la hora de ejercer la acción política".

Ha puesto de ejemplo de esa sincronía con sus homólogos regionales el arranque de 2026 con una reunión entre los grupos en el Ayuntamiento y en la Asamblea. "Juntos somos mucho más fuertes y llegamos más lejos", ha concluido Reyes Maroto.