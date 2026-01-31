El Real Teatro del Retiro acogerá las aventuras del lazarillo de Tormes en una ópera para jóvenes y adolescentes

El Real Teatro del Retiro acogerá, entre este sábado y el 8 de febrero, las aventuras del lazarillo de Tormes en una nueva ópera para jóvenes y adolescentes.

Así, habrá cinco funciones de 'Lazarillo', ópera del compositor David del Puerto estrenada el 16 de junio de 2023 en Alcalá de Henares -en el Festival Iberoamericano del Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid- con libreto de Martín Llade a partir de la novela clásica 'De la vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades'.

En esta obra del Siglo de Oro español, precursora de la novela picaresca, el niño Lázaro de Tormes narra, en estilo epistolar, su vida al servicio de varios amos, reflexionando sobre la desigualdad, la injusticia, la superación y tantas otras inquietudes.

Al adaptar la novela para ser cantada, el libretista y compositor buscaron la "máxima fidelidad" al texto, intentando mantener su "aliento poético original y la musicalidad del castellano de mediados del siglo XVI", explica el Real en un comunicado.

'Lazarillo' es la cuarta ópera de Del Puerto, una partitura para cuatro cantantes -que asumen diferentes personajes cada uno- y un grupo de cámara de seis instrumentistas.