POLÉMICA
Más Madrid pide que la Comunidad rechace la "violencia racista" del servicio de inmigración de Trump
El partido formalizaba esta petición de rechazo a través de una proposición no de ley (PNL) registrada en la Cámara de Vallecas en la que también se pide que se condenen las "muertes producidas como consecuencia" del ICE
Más Madrid ha reclamado que la Comunidad de Madrid muestre públicamente su rechazo a la "violencia racista" ejercida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) bajo el mandato del presidente de EEUU, Donald Trump.
"Quiero expresar nuestra solidaridad con todas las personas migrantes brutalmente atacadas por el ICE en EEUU", trasladaba este lunes la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, en rueda de prensa.
Sostenía, en referencia a la muerte de Renee Nicole Good en Minneapolis, "asesinada a sangre fría" y desarmada. "No puede llamarse a sí misma una democracia", rechazó al tiempo que vaticinó que lo que está ocurriendo en Minnesota con el ICE "es lo que ocurrirá en los barrios si el Partido Popular y Vox llegaran a gobernar algún día en España".
El partido formalizaba esta petición de rechazo a través de una proposición no de ley (PNL) registrada en la Cámara de Vallecas en la que también se pide que se condenen las "muertes producidas como consecuencia" del ICE.
Buscarán el consenso de la Asamblea para que pida al Ejecutivo regional mostrar su rechazo ante "cualquier forma de racismo institucional, xenofobia y criminalización de la migración, tanto en el ámbito internacional como en el territorio de la Comunidad de Madrid, así como los discursos políticos que fomentan el miedo, el odio y la estigmatización de las personas migrantes"
La formación regionalista considera también que se debería promover desde el Gobierno autonómico programas de formación obligatoria para las fuerzas de seguridad destinados a derechos humanos, no discriminación y gestión de la diversidad dirigidos a las policías municipales.
Asimismo, plantean que en colaboración con los ayuntamientos se implementen "formularios de parada policial" --documentos que registran todos los datos de esa parada incluyendo los agentes intervinientes y características básicas de la persona parada--.
El objetivo, según Más Madrid, es "prevenir las paradas por perfilamiento racial, reforzar las garantías de los derechos fundamentales y mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en las actuaciones policiales".
Por último, quieren fomentar alianzas y espacios de cooperación institucional con las "ciudades santuario" estadounidenses cuyos alcaldes --de Boston, Chicago, Nueva York, Minneapolis o Denver-- han defendido públicamente sus políticas de ciudades de refugio y acogida, "con el objetivo de intercambiar buenas prácticas en materia de inclusión, convivencia y derechos humanos".
