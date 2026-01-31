Madrid destina 23,4 millones a la atención de personas con discapacidad intelectual en envejecimiento prematuro

La Comunidad de Madrid invertirá este año 23,4 millones de euros en la red pública de atención integral a personas con discapacidad intelectual en proceso de envejecimiento prematuro, un sistema pionero que ofrece recursos residenciales, diurnos y ocupacionales para mayores de 45 años.

La Comunidad de Madrid fue la primera autonomía en poner en marcha recursos específicos para personas con discapacidad intelectual en proceso de envejecimiento prematuro. Actualmente, esta red pública cuenta con 847 plazas dirigidas a adultos mayores de 45 años, distribuidas en 28 centros especializados en distintos puntos de la región, según ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

El objetivo de este dispositivo es ofrecer una atención integral y adaptada a las necesidades de un colectivo que presenta un deterioro físico y cognitivo más temprano, garantizando cuidados continuados, apoyo social y actividades orientadas a preservar la autonomía personal.

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, en su visita a la residencia de Alcorcón. / Comunidad de Madrid

Inversión en la residencia de Majadahonda

Dentro del presupuesto global, la residencia pública de Majadahonda recibirá este año más de 776.000 euros. Esta dotación permitirá financiar los servicios de alojamiento, manutención, cuidados especializados y apoyo social, además de actividades de ocio y estimulación diseñadas para mejorar la calidad de vida de los usuarios.

El centro dispone de 28 plazas públicas y cuenta también con un recurso de atención diurna y un centro ocupacional enfocado en la formación, la generación de oportunidades y la inserción laboral de las personas con discapacidad intelectual.

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha visitado este sábado la residencia de Majadahonda, donde ha participado en una sesión de terapia asistida con perros y en un taller de dibujo y pintura junto a los usuarios del centro.

Durante la visita, la consejera ha destacado "el carácter pionero de Madrid" en este ámbito y el trabajo que desarrollan los profesionales que atienden a las personas residentes.

"Hemos podido ver en los diferentes talleres cómo se sienten las personas en las que aquí los excelentes profesionales trabajan para cubrir todas sus necesidades, también necesidades de ocio y, por ejemplo, como hemos podido ver en el taller de arte, que es un enriquecimiento también personal para ellos y para las personas también que hemos recibido ese arte", ha afirmado Dávila.

La consejera ha recordado que la Comunidad de Madrid fue la primera en contar con recursos específicos para personas con discapacidad intelectual en proceso de envejecimiento prematuro y ha señalado que el Gobierno regional continúa avanzando para "mejorar la calidad asistencial, con el objetivo de que estos usuarios reciban y sientan el acompañamiento, el apoyo y el cariño que tanto merecen".

El complejo residencial de Majadahonda ha incorporado además equipamiento tecnológico y equipos de rehabilitación de última generación. Entre ellos figuran tabletas de gran tamaño para actividades cognitivas y de comunicación, así como equipos texturizadores de alimentos destinados a personas con dificultades de deglución.