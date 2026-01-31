Últimas horas para inscribirse en el sorteo de 35 viviendas públicas en Valdelasfuentes (Alcobendas)

El Ayuntamiento de Alcobendas ha recordado que este sábado concluye el plazo de inscripción para participar en el sorteo de 35 nuevas viviendas públicas que se están construyendo en el barrio de Valdelasfuentes. La adjudicación se realizará mediante sorteo público entre las solicitudes que cumplan los requisitos municipales.

Según la previsión municipal, el sorteo público para establecer el orden de adjudicación de estas viviendas se celebrará después de Semana Santa, una vez revisadas todas las solicitudes presentadas y comprobado que cumplen los requisitos recogidos en el reglamento regulador.

Viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios

Las viviendas, que cuentan con 1, 2 y 3 dormitorios, se adjudicarán mediante sorteo entre todas las personas admitidas. Todas disponen de trastero, plaza de garaje y un espacio habilitado para bicicletas, independientemente del número de habitaciones.

Las personas interesadas pueden presentar su solicitud de forma preferente por vía telemática, a través del formulario habilitado en la página web de Emvialsa, donde también se puede consultar la normativa y los detalles de la convocatoria.

Cómo presentar la solicitud: requisitos de acceso

Entre los requisitos exigidos figura estar inscrito previamente en el Registro Abierto Permanente de Solicitantes de Vivienda y Alojamientos Dotacionales, así como acreditar una vinculación con Alcobendas. Esta vinculación puede demostrarse mediante un empadronamiento continuado de más de tres años o a través del desarrollo de una actividad laboral ininterrumpida en la ciudad durante ese mismo periodo.

Estas viviendas dotacionales están dirigidas a colectivos con especiales dificultades de acceso a la vivienda, como jóvenes menores de 40 años, familias monoparentales, personas mayores de 65 años, víctimas de violencia de género o del terrorismo, así como personas separadas o divorciadas.

La adjudicación se realizará en régimen de cesión de uso temporal, con el objetivo de facilitar la autonomía personal y favorecer una situación residencial estable entre los beneficiarios.