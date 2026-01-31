La industria aeroespacial mira a Tres Cantos: base clave para satélites en Europa

La Comunidad de Madrid se sitúa a la cabeza de los sectores aeronáutico y aeroespacial en España, donde concentra el 53,7 % del volumen de negocio. Ese liderazgo tiene un reflejo directo en el empleo: estas actividades dan trabajo a casi 14.000 personas en la región, el 33,7 % de toda España.

En este contexto, la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha visitado la sede de Thales Alenia Space en Turín (Italia) con el objetivo de consolidar la apuesta del Ejecutivo autonómico por estos ámbitos de alto valor añadido y reforzar la atracción de inversión procedente de Italia, de la que la Comunidad de Madrid reúne el 50 % del total nacional.

La Comunidad de Madrid lidera los sectores aeronáutico y aeroespacial concentrando el 53,7 % del negocio en España. / Comunidad de Madrid

Tres Cantos, un nodo clave

La relación con Thales tiene un anclaje directo en la región. La multinacional opera desde su sede de Tres Cantos, donde trabajan cerca de 450 profesionales en instalaciones especializadas en el diseño y la fabricación de subsistemas y cargas útiles para satélites. Según los datos trasladados, se trata de unas de las instalaciones más importantes de Europa en este ámbito.

Durante el encuentro en Turín se abordaron, entre otros asuntos, las oportunidades que se abren para la Comunidad de Madrid con la próxima fusión de las actividades espaciales de Thales, Airbus y Leonardo en una empresa conjunta. La futura compañía contará con una plantilla de 25.000 personas y una facturación anual de 6.500 millones, un movimiento que puede reordenar el mapa industrial del sector en Europa.

Noticias relacionadas

Infraestructuras y polos industriales que empujan el crecimiento

La consejera destacó que el Gobierno autonómico facilita un entorno propicio para el crecimiento y la innovación. En ese marco, citó la inversión en infraestructuras como el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el parque tecnológico de Tres Cantos o la apuesta de Airbus por Getafe como elementos que refuerzan la posición de la región como centro aeroespacial a escala internacional.