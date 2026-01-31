Febrero de flamenco en Tres Cantos: comienza el concurso nacional 'Canto de Oro'

Este sábado da comienzo la XV edición del Concurso Nacional de Flamenco ‘Canto de Oro - Ciudad de Tres Cantos’, una de las citas más destacadas del panorama flamenco a nivel nacional. Organizado por la Casa Cultural de Andalucía en Tres Cantos, en colaboración con el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, el certamen se celebrará desde hoy 31 de enero al 28 de febrero de 2026, fecha en la que tendrá lugar la gran final.

Durante casi un mes, Tres Cantos se convertirá en punto de encuentro para artistas, aficionados y amantes del arte jondo. Tras el éxito de la edición de 2025, que reunió a más de medio centenar de participantes procedentes de distintos puntos del país, el concurso regresa con el objetivo de seguir impulsando el talento emergente y ofrecer un escaparate de prestigio para intérpretes del cante y del toque de guitarra. Con más de una década de trayectoria, ‘Canto de Oro’ se ha consolidado como un referente cultural dentro y fuera de la Comunidad de Madrid.

Fases clasificatorias

Las distintas fases clasificatorias se desarrollarán a lo largo del mes de febrero ante un jurado especializado, que valorará aspectos como la calidad interpretativa, la técnica y el respeto a los estilos tradicionales del flamenco. La final, prevista para el sábado 28 de febrero, reunirá a los artistas mejor puntuados en una gala que cada año congrega a numeroso público y se ha convertido en una de las citas culturales más esperadas del municipio.

La gala final contará además con la participación de Paco del Pozo y Jerónimo Maya, dos figuras destacadas del flamenco actual. Del Pozo aportará la emoción y autenticidad de su cante, mientras que Jerónimo Maya pondrá sobre el escenario su inconfundible toque de guitarra, cargado de sensibilidad y fuerza artística. Ambos protagonizarán una actuación especial que servirá de broche de oro a la velada.

El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, subraya la importancia del certamen para la ciudad: “No solo nos permite acercar el flamenco a nuevos públicos, sino que también refuerza nuestra identidad como un municipio abierto, diverso y comprometido con las artes. Iniciativas como esta enriquecen nuestra programación cultural y consolidan a Tres Cantos como un referente en la Comunidad de Madrid”.

Por su parte, la concejal de Cultura, Elisa Miguel, destaca el papel de la Casa de Andalucía en el desarrollo del concurso: “Su labor es esencial para la difusión de las tradiciones andaluzas en Tres Cantos. Gracias a su trabajo, el flamenco llega a más vecinos, se fomenta la participación y se fortalece el vínculo entre nuestras comunidades culturales”.

Con esta nueva edición, Tres Cantos renueva su compromiso con la promoción del flamenco y el apoyo a iniciativas culturales de calidad, afianzándose como sede de uno de los concursos flamencos más relevantes del país.