Este es el desconocido paseo por el río Manzanares que conquista a los madrileños: una ruta para conocer los puentes más famosos de la capital

Jardines, fuentes, palacios, parques y lo más destacado: puentes históricos. Todo esto es lo que podrás encontrar de paseo por el río Manzanares de Madrid. Conocido como Madrid Río, es un lugar de encuentro perfecto para quienes quieran disfrutar de un paseo o hacer planes culturales llenos de curiosidades sobre la ciudad. Es un punto de unión entre muchos ciudadanos: niños, jóvenes y los más mayores, un lugar perfecto para todos los públicos.

Esta red de 33 pasos sobre el río Manzanares recorre la historia de la capital y contiene increíbles construcciones arquitectónicas como el puente de Segovia que data de 451 años de antigüedad. Un paseo creado para ensalzar el valor y el patrimonio histórico de los puentes del municipio de Madrid. Destacan 6 de los pasos que contienen mucho de la historia castiza de la ciudad.

Mapa de la ruta del río Manzanares / Teresa Gallardo

El primero es el Puente de San Fernando, que data del reinado de Fernando VI en el siglo XVIII en 1749, se hizo en honor del rey y de su esposa Bárbara de Braganza. El puente es de granito y está construido en dos tramos separados que se apoya en una isla. Es el más desconocido de todos los puentes clásico del Manzanares por estar lejos de la ciudad y por encontrarse en un lugar de difícil acceso. Fue imprescindible en momentos clave de la historia como la Guerra Civil en la batalla de la Ciudad Universitaria durante la toma de Madrid.

Continuamos con el paseo hasta llegar a uno de los puentes situados en el límite del entorno más natural: el Puente de los Franceses. En su momento permitía conectar el paso de tren sobre el río. Su construcción data en 1860 y fue también muy importante durante la Guerra Civil, escenario del asentamiento de las Brigadas Internacionales. Los más curiosos lo consideran como un lugar espectacular para tomar fotos.

A continuación desde el Paseo de la Florida aparece el Puente de la Reina Victoria, el primero hecho en hormigón en Madrid y de los primeros en el país y tiene unas vistas únicas del Palacio Real y de la Catedral de la Almudena. Desde aquí se abre paso a la Casa de Campo hasta llegar a Segovia.

El Puente de Segovia es uno de los que alberga más historia y evoca a Alfonso XI de Castilla en el siglo XIV. Al llegar Felipe II a la corona pasó a ser el primer puente construido con carácter moderno. Una de las ideas iniciales fue crear un camino de comunicación entre segovianos y madrileños. Sufrió muchos cambios y durante la época de Franco fue destruido para evitar la entrada de sus tropas. En 1943, fue reconstruido y ampliado para poder soportar una mayor afluencia de tráfico.

Más abajo se encuentra el Puente de San Isidro, que comunica con la M-30 y acoge a muchos deportistas. Más adelante, se encuentra uno de los puntos más especiales del trayecto: el Puente de Toledo. Su construcción es de estilo barroco y a causa de varias riadas tuvo que ser reconstruido un par de veces. Es uno de los lugares más bonitos para disfrutar de un atardecer.

La pasarela más moderna de la ruta es el Puente Monumental de Arganzuela. Diseñado por el arquitecto francés Dominique Perrault en el 2011 y presenta toques futuristas. Su doble espiral de metal en forma de tirabuzón lo convierte en uno de los más originales. El paseo termina en el Puente de la Princesa, una plataforma moderna de construcción simple.

Noticias relacionadas

Esta ruta por los puentes más emblemáticos que rodean al río Manzanares es un paseo plagado de historia y de curiosidades que descubrir en un plan diferente al lado del cauce del río, perfecto para pasar un buen rato solo o con la mejor de las compañías.