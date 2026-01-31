Cuatro bomberos del Ayuntamiento de Madrid viajan a Mozambique en el equipo de ayuda español

Cuatro bomberos del Ayuntamiento de Madrid viajan este sábado rumbo a Mozambique para montar potabilizadoras de agua, tras las graves inundaciones que ha sufrido el país africano, ha informado el servicio de Emergencias de la capital.

Estos cuatro bomberos son parte del equipo START de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Samuel Ortiz, uno de los bomberos, ha explicado que van a estar en Mozambique un mes para montar cinco potabilizadoras de agua y dar apoyo a 400 mil familias que se han quedado sin agua ni luz. En quince días los cuatro bomberos que viajan ahora serán sustituidos por otros compañeros que se desplazarán desde Madrid.

Ortiz ha explicado que es importante repartir cuanto antes los kits de higiene básicos y potabilizar el agua para evitar el desarrollo de epidemias de cólera y malaria

España ha enviado ayuda humanitaria a Mozambique por valor de 106.058 euros y ha desplegado un módulo de potabilización para atender algunas de las necesidades más urgentes de la población afectada por las graves inundaciones, que han causado al menos 146 muertos y 400.000 desplazados.

A través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el Ministerio de Asuntos Exteriores ha realizado dos envíos de ayuda humanitaria de emergencia que incluyen kits de higiene familiar, tiendas de campaña o herramientas de refugio.

Este material, según un comunicado de la AECID, permitirá atender las necesidades básicas de hasta 56.170 personas, priorizando a las familias más vulnerables afectadas por las inundaciones. Además, ha desplegado en la zona el módulo español de potabilización de agua diseñado para su uso en situaciones de emergencia, el AquaSTART.

Este sistema tiene capacidad para producir hasta 225.000 litros de agua potable al día, conforme a los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que pueden abastecer de agua a aproximadamente 15.000 personas diarias.