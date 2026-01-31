La cota de nieve se desploma y las previsiones anticipan otra nevada en Madrid en la madrugada del miércoles

Se fue la borrasca Kristin, pero eso no significa que el frío y las precipitaciones hayan acabado. Tras el paso de un temporal que la tiñó de blanco, Madrid se vislumbra lo que podría ser un nuevo episodio de nieve en la capital y en gran parte de la Comunidad.

El usuario de la red social X @eltiempospain ha analizado las previsiones meteorológicas y ha llegado a la conclusión de que este miércoles 4 de febrero podría vivirse una situación muy similar a la ocurrida justo una semana antes de ese día, en el que Madrid capital amaneció nevada.

"Miércoles 4, de madrugada, la cota de nieve en la vertiente sur del Sistema Central se sitúa en 700/800m y con un frente muy activo. Última actualización indica una nevada muy similar en cantidad y cota a la del otro día. Quedan 4 días. Mil ojos en ello", ha avisado.

"Otra vez a vigilar la madrugada del miércoles", coincide el usuario @victor_melcon, otra cuenta especializada en previsiones meteorológicas.

Viento y nieve en la Sierra

Para este sábado, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una jornada marcada en la Comunidad de Madrid por el viento fuerte y las nevadas en la Sierra durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, con temperaturas sin grandes cambios y heladas débiles en cotas altas.

Los cielos presentarán intervalos nubosos con una apertura transitoria de claros, tendiendo a nuboso al final del día. En la Sierra persistirá la nubosidad baja durante buena parte de la jornada, con posibilidad de brumas o nieblas, que podrían ser engelantes a primeras horas.

Las precipitaciones serán débiles y se concentrarán en la madrugada y primeras horas de la mañana en la Sierra, con la cota de nieve situada entre los 1.000 y 1.100 metros. Las temperaturas apenas registrarán cambios, aunque se esperan heladas débiles en zonas altas.

Cadenas en varios puertos

Durante la noche, la Dirección General de Carreteras ha desplegado un operativo formado por 61 profesionales y 15 camiones quitanieves.

En los puertos de montaña de Navacerrada (M-601) y Los Cotos (M-604) es obligatoria la utilización de cadenas para vehículos ligeros. El resto de puertos permanecen abiertos, aunque con precaución por la presencia de nieve y las rachas de viento. En cuanto a los fundentes, se han utilizado 48,13 toneladas de sal y 49,32 litros de salmuera.

En este sentido, los aparcamientos de los puertos de Navacerrada y Cotos se encuentran completos, lo que ha obligado a restringir el acceso a la zona. La Guardia Civil ha cortado la subida por la carretera M-601 a la altura del kilómetro 12,500 y está dando la vuelta a los vehículos, mientras que el ERIVE colabora en las tareas de apoyo para gestionar la situación y garantizar la seguridad.