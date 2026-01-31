Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Entierro AlmudenaEntrevista Dana ErlichMadrid Nuevo NorteCafé Central'La Vaquilla' en Colmenar ViejoCierre aparcamiento de ColónEl tiempoKrispy Kreme
instagramlinkedin

GASTRONOMÍA

Costello Market abre frente al Matadero: cocina castiza, música y un local "siempre vivo" en Arganzuela

Los hermanos Paco y Dani Marín, creadores del mítico Costello Club, estrenan un nuevo espacio con carta de mercado, coctelería y programación sorpresa

Costello Market: el nuevo local de los creadores de Costello Club abre frente al Matadero de Madrid.

Costello Market: el nuevo local de los creadores de Costello Club abre frente al Matadero de Madrid. / Cedida

Andrea San Martín

Andrea San Martín

Madrid

El distrito de Arganzuela suma un nuevo punto de encuentro con acento madrileño. Justo frente al Matadero y la Casa del Reloj, los hermanos Paco y Dani Marín —creadores del mítico Costello Club— levantan la persiana de Costello Market: un local para comer bien, escuchar música y dejarse caer sin etiquetas, con una agenda que promete cambios y sorpresas.

Costello Market: el nuevo local de los creadores de Costello Club abre frente al Matadero de Madrid.

Costello Market: el nuevo local de los creadores de Costello Club abre frente al Matadero de Madrid. / Cedida

Un diseño con personalidad y una sala para eventos

El espacio, diseñado por los propios Marín junto a artistas y amigos locales, combina una estética industrial y atemporal: murales pintados a mano, mobiliario de madera, butacas de colores y detalles de terciopelo. La barra central de latón y azulejo negro, con tanques de cobre a la vista, marca el ambiente del local.

Al fondo se esconde "Nuestra habitación", un rincón con estanterías, libros, discos y guiños a su infancia, pensado para eventos íntimos, conciertos y propuestas especiales explican a EL PERIÓDICO DE España.

Carta de mercado con clásicos castizos y guiños

La propuesta gastronómica de Costello Market se apoya en la cocina de mercado con un marcado acento castizo, combinada con influencias de otros lugares. En la carta conviven platos clásicos como las gildas, salazones o anchoas en la barra, así como la tortilla de patata con cebolla, la oreja o las croquetas de jamón, junto a elaboraciones como el bocadillo de calamares o el pulpo con pimientos de padrón.

Carta de mercado con clásicos castizos y guiños en Costello Market.

Carta de mercado con clásicos castizos y guiños en Costello Market. / Cedida

También figuran opciones como hamburguesas elaboradas con carne de la Sierra de Guadarrama, gildas y salazones, empanadillas fritas de atún fresco o un pad thai de pollo o langostinos. La oferta se completa con una barra común de cervezas, vinos, cócteles y destilados, pensada para acompañar la sobremesa y la actividad musical.

Entre los imprescindibles citados en la propuesta: el Príncipe de las Bateas, la Gilda de cecina de León, el Pad Thai de pollo o langostinos y las empanadillas fritas de atún fresco con cream fresh de lima y cilantro. La barra común ofrece cerveza, vinos, cócteles de autor y destilados para alargar la sobremesa o enlazar con la programación musical.

Noticias relacionadas

Selección de platos de Costello Market: cocina de mercado con clásicos castizos y propuestas para compartir en su nuevo local de Arganzuela, frente al Matadero de Madrid.

Selección de platos de Costello Market: cocina de mercado con clásicos castizos y propuestas para compartir en su nuevo local de Arganzuela, frente al Matadero de Madrid. / Cedida

La música actúa como hilo conductor del proyecto, con actuaciones, colaboraciones y eventos que se irán anunciando, en parte, a su comunidad más fiel. El objetivo es mantener el local "siempre vivo" y en constante cambio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Café Central seguirá abierto pero en un nuevo espacio: el Ateneo acogerá al legendario templo del jazz madrileño
  2. La revolución del hojaldre llega con grasa ibérica: la palmera de chocolate que se estrena en Madrid Fusión
  3. Pastelería Mallorca y Panadarío se llevan el Premio Ciudad de Madrid en el cierre de Madrid Fusión 'Pastry
  4. Pedro, atrapado por la nieve en la A-6 cuando iba a Valladolid a trabajar: 'Lo único que espero ya es llegar a Madrid a las 21.00 para ver la Champions
  5. El Edificio Metrópolis ha muerto, larga vida al Club Metrópolis: reabre el inmueble convertido en meca del lujo en Madrid
  6. Giro radical en el tiempo este sábado en Madrid: se mantiene el aviso amarillo por viento y nevadas en estas zonas
  7. La Aemet pone fecha para el final del temporal en Madrid: ¿cuándo va a dejar de llover en la capital?
  8. Grave una mujer de 71 años atropellada en Prosperidad cuando cruzaba por una zona sin paso de peatones

Madrid renueva por séptimo año el sello Madrid Excelente por la calidad de su Atención Primaria

Madrid renueva por séptimo año el sello Madrid Excelente por la calidad de su Atención Primaria

El Helicoide, la temida cárcel para presos políticos cuyo cierre propone Delcy Rodríguez

El Helicoide, la temida cárcel para presos políticos cuyo cierre propone Delcy Rodríguez

Encuesta 8-F: Vivienda, despoblación y sanidad, principales problemas para los aragoneses

Encuesta 8-F: Vivienda, despoblación y sanidad, principales problemas para los aragoneses

La Comunidad de Madrid renueva más de 142 kilómetros de carreteras regionales con una inversión de 21,2 millones en 2025

La Comunidad de Madrid renueva más de 142 kilómetros de carreteras regionales con una inversión de 21,2 millones en 2025

Feijóo reclama desde Zagreb a la Comisión Europea ayuda para aclarar el accidente de Adamuz

Feijóo reclama desde Zagreb a la Comisión Europea ayuda para aclarar el accidente de Adamuz

Feijóo pide a Bruselas que revise la regularización de migrantes del Gobierno al considerar que vulnera el Pacto de Migración y Asilo

Feijóo pide a Bruselas que revise la regularización de migrantes del Gobierno al considerar que vulnera el Pacto de Migración y Asilo

Madrid destina 23,4 millones a la atención de personas con discapacidad intelectual en envejecimiento prematuro

Madrid destina 23,4 millones a la atención de personas con discapacidad intelectual en envejecimiento prematuro

La Comunidad de Madrid habilita un teléfono gratuito para resolver dudas sobre la ampliación de la TDT

La Comunidad de Madrid habilita un teléfono gratuito para resolver dudas sobre la ampliación de la TDT