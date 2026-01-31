GASTRONOMÍA
Costello Market abre frente al Matadero: cocina castiza, música y un local "siempre vivo" en Arganzuela
Los hermanos Paco y Dani Marín, creadores del mítico Costello Club, estrenan un nuevo espacio con carta de mercado, coctelería y programación sorpresa
El distrito de Arganzuela suma un nuevo punto de encuentro con acento madrileño. Justo frente al Matadero y la Casa del Reloj, los hermanos Paco y Dani Marín —creadores del mítico Costello Club— levantan la persiana de Costello Market: un local para comer bien, escuchar música y dejarse caer sin etiquetas, con una agenda que promete cambios y sorpresas.
Un diseño con personalidad y una sala para eventos
El espacio, diseñado por los propios Marín junto a artistas y amigos locales, combina una estética industrial y atemporal: murales pintados a mano, mobiliario de madera, butacas de colores y detalles de terciopelo. La barra central de latón y azulejo negro, con tanques de cobre a la vista, marca el ambiente del local.
Al fondo se esconde "Nuestra habitación", un rincón con estanterías, libros, discos y guiños a su infancia, pensado para eventos íntimos, conciertos y propuestas especiales explican a EL PERIÓDICO DE España.
Carta de mercado con clásicos castizos y guiños
La propuesta gastronómica de Costello Market se apoya en la cocina de mercado con un marcado acento castizo, combinada con influencias de otros lugares. En la carta conviven platos clásicos como las gildas, salazones o anchoas en la barra, así como la tortilla de patata con cebolla, la oreja o las croquetas de jamón, junto a elaboraciones como el bocadillo de calamares o el pulpo con pimientos de padrón.
También figuran opciones como hamburguesas elaboradas con carne de la Sierra de Guadarrama, gildas y salazones, empanadillas fritas de atún fresco o un pad thai de pollo o langostinos. La oferta se completa con una barra común de cervezas, vinos, cócteles y destilados, pensada para acompañar la sobremesa y la actividad musical.
Entre los imprescindibles citados en la propuesta: el Príncipe de las Bateas, la Gilda de cecina de León, el Pad Thai de pollo o langostinos y las empanadillas fritas de atún fresco con cream fresh de lima y cilantro. La barra común ofrece cerveza, vinos, cócteles de autor y destilados para alargar la sobremesa o enlazar con la programación musical.
La música actúa como hilo conductor del proyecto, con actuaciones, colaboraciones y eventos que se irán anunciando, en parte, a su comunidad más fiel. El objetivo es mantener el local "siempre vivo" y en constante cambio.
