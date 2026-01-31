INVERSIÓN
La Comunidad de Madrid renueva más de 142 kilómetros de carreteras regionales con una inversión de 21,2 millones en 2025
El Gobierno autonómico prorroga los contratos de conservación y destina 40,3 millones para el mantenimiento de firmes durante los próximos dos años en una red de más de 2.500 kilómetros
La Comunidad de Madrid ha renovado más de 142 kilómetros de carreteras regionales en 2025 con una inversión superior a los 21,2 millones de euros. Los trabajos se han extendido por las ocho zonas en las que se divide la red autonómica y se completan con la prórroga de contratos de conservación, dotada con 40,3 millones para los próximos dos años. Asimismo, se han ejecutado en cada una de las ocho zonas en las que se dividen los más de 2.500 kilómetros que componen la red regional. Además, las actuaciones han incluido cerca de seis kilómetros de carril bici, con el fin de mejorar las condiciones de los desplazamientos de los usuarios de estas vías.
La Comunidad subraya que estas intervenciones sobre el pavimento se realizan de manera periódica para frenar el deterioro progresivo causado por factores como las condiciones climatológicas adversas y el efecto del tráfico rodado. En este punto, destaca el impacto de la circulación de vehículos pesados, que provocan un mayor desgaste del firme y que representan de media más del 8% del total del tráfico.
La conservación y el mantenimiento de carreteras se incluyen en el plan autonómico para modernizar y reforzar la red. Según detalla el Ejecutivo regional, a este conjunto de actuaciones se destinarán 234,5 millones de euros el próximo año.
En este contexto, el Consejo de Gobierno aprobó en su última reunión de 2025 la prórroga de los contratos vinculados a estas tareas y una inversión de 40,3 millones de euros para el cuidado de los firmes durante los dos próximos años.
