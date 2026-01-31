Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Entierro AlmudenaEntrevista Dana ErlichMadrid Nuevo NorteCafé Central'La Vaquilla' en Colmenar ViejoCierre aparcamiento de ColónEl tiempoKrispy Kreme
instagramlinkedin

INVERSIÓN

La Comunidad de Madrid renueva más de 142 kilómetros de carreteras regionales con una inversión de 21,2 millones en 2025

El Gobierno autonómico prorroga los contratos de conservación y destina 40,3 millones para el mantenimiento de firmes durante los próximos dos años en una red de más de 2.500 kilómetros

La Comunidad de Madrid renueva más de 142 kilómetros de carreteras regionales con una inversión de 21,2 millones en 2025.

La Comunidad de Madrid renueva más de 142 kilómetros de carreteras regionales con una inversión de 21,2 millones en 2025. / Comunidad de Madrid

Gloria Barrios

Madrid

La Comunidad de Madrid ha renovado más de 142 kilómetros de carreteras regionales en 2025 con una inversión superior a los 21,2 millones de euros. Los trabajos se han extendido por las ocho zonas en las que se divide la red autonómica y se completan con la prórroga de contratos de conservación, dotada con 40,3 millones para los próximos dos años. Asimismo, se han ejecutado en cada una de las ocho zonas en las que se dividen los más de 2.500 kilómetros que componen la red regional. Además, las actuaciones han incluido cerca de seis kilómetros de carril bici, con el fin de mejorar las condiciones de los desplazamientos de los usuarios de estas vías.

La Comunidad subraya que estas intervenciones sobre el pavimento se realizan de manera periódica para frenar el deterioro progresivo causado por factores como las condiciones climatológicas adversas y el efecto del tráfico rodado. En este punto, destaca el impacto de la circulación de vehículos pesados, que provocan un mayor desgaste del firme y que representan de media más del 8% del total del tráfico.

La conservación y el mantenimiento de carreteras se incluyen en el plan autonómico para modernizar y reforzar la red. Según detalla el Ejecutivo regional, a este conjunto de actuaciones se destinarán 234,5 millones de euros el próximo año.

Noticias relacionadas

En este contexto, el Consejo de Gobierno aprobó en su última reunión de 2025 la prórroga de los contratos vinculados a estas tareas y una inversión de 40,3 millones de euros para el cuidado de los firmes durante los dos próximos años.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Café Central seguirá abierto pero en un nuevo espacio: el Ateneo acogerá al legendario templo del jazz madrileño
  2. La revolución del hojaldre llega con grasa ibérica: la palmera de chocolate que se estrena en Madrid Fusión
  3. Pastelería Mallorca y Panadarío se llevan el Premio Ciudad de Madrid en el cierre de Madrid Fusión 'Pastry
  4. Pedro, atrapado por la nieve en la A-6 cuando iba a Valladolid a trabajar: 'Lo único que espero ya es llegar a Madrid a las 21.00 para ver la Champions
  5. El Edificio Metrópolis ha muerto, larga vida al Club Metrópolis: reabre el inmueble convertido en meca del lujo en Madrid
  6. Giro radical en el tiempo este sábado en Madrid: se mantiene el aviso amarillo por viento y nevadas en estas zonas
  7. La Aemet pone fecha para el final del temporal en Madrid: ¿cuándo va a dejar de llover en la capital?
  8. Grave una mujer de 71 años atropellada en Prosperidad cuando cruzaba por una zona sin paso de peatones

Madrid renueva por séptimo año el sello Madrid Excelente por la calidad de su Atención Primaria

Madrid renueva por séptimo año el sello Madrid Excelente por la calidad de su Atención Primaria

El Helicoide, la temida cárcel para presos políticos cuyo cierre propone Delcy Rodríguez

El Helicoide, la temida cárcel para presos políticos cuyo cierre propone Delcy Rodríguez

Encuesta 8-F: Vivienda, despoblación y sanidad, principales problemas para los aragoneses

Encuesta 8-F: Vivienda, despoblación y sanidad, principales problemas para los aragoneses

La Comunidad de Madrid renueva más de 142 kilómetros de carreteras regionales con una inversión de 21,2 millones en 2025

La Comunidad de Madrid renueva más de 142 kilómetros de carreteras regionales con una inversión de 21,2 millones en 2025

Feijóo reclama desde Zagreb a la Comisión Europea ayuda para aclarar el accidente de Adamuz

Feijóo reclama desde Zagreb a la Comisión Europea ayuda para aclarar el accidente de Adamuz

Feijóo pide a Bruselas que revise la regularización de migrantes del Gobierno al considerar que vulnera el Pacto de Migración y Asilo

Feijóo pide a Bruselas que revise la regularización de migrantes del Gobierno al considerar que vulnera el Pacto de Migración y Asilo

Madrid destina 23,4 millones a la atención de personas con discapacidad intelectual en envejecimiento prematuro

Madrid destina 23,4 millones a la atención de personas con discapacidad intelectual en envejecimiento prematuro

La Comunidad de Madrid habilita un teléfono gratuito para resolver dudas sobre la ampliación de la TDT

La Comunidad de Madrid habilita un teléfono gratuito para resolver dudas sobre la ampliación de la TDT