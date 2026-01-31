La Comunidad de Madrid habilita un teléfono gratuito para resolver dudas sobre la ampliación de la TDT

La Comunidad de Madrid pondrá en marcha desde este lunes un teléfono gratuito de atención al ciudadano para informar y resolver incidencias durante el proceso de ampliación y mejora de la cobertura de televisión digital terrestre (TDT) en la región, un plan que cuenta con una inversión de 9,6 millones de euros y cuyo despliegue será progresivo hasta el próximo mes de junio.

El Ejecutivo autonómico activará un Centro de Atención a Usuarios (CAU) para acompañar a los madrileños durante el proceso de mejora y ampliación de la cobertura de la televisión digital terrestre en toda la región. El servicio estará disponible desde este lunes y hasta el próximo 31 de agosto, a través del teléfono gratuito 91 030 82 27.

La Comunidad de Madrid habilita un teléfono gratuito para atender a los madrileños durante el proceso de ampliación y mejora de la cobertura de TV digital. / Comunidad de Madrid

El canal de atención funcionará de lunes a viernes, entre las 08:00 y las 21:00 horas, y permitirá a los ciudadanos solicitar información o plantear consultas relacionadas con el despliegue del nuevo sistema de cobertura de TDT, que se desarrollará de forma progresiva y finalizará previsiblemente en junio.

Plan de evolución tecnológica

La Consejería de Digitalización ha destinado 9,6 millones de euros a este proyecto, que beneficiará especialmente a cerca de medio millón de personas que actualmente no reciben señal en sus hogares o lo hacen con una calidad insuficiente. Según ha explicado el consejero del área, Miguel López-Valverde, "el plan de evolución tecnológica en el que trabaja la Consejería de Digitalización beneficiará a toda la población, pero especialmente al casi medio millón de personas que en la actualidad no recibe señal en sus hogares o esta es insuficiente".

El despliegue se realizará en 90 municipios rurales o con baja urbanización, así como en zonas donde la señal no llega pese a que la localidad cuente con cobertura general. El objetivo es garantizar una recepción óptima y que, a lo largo del verano, todos los vecinos puedan acceder a la oferta completa de canales de televisión.

La solución técnica permitirá que todos los municipios de la Comunidad de Madrid, sin excepción, reciban la totalidad de los canales gratuitos con la máxima calidad disponible en el mercado. Además, se reforzará el servicio de asistencia técnica para evitar incidencias derivadas de fenómenos meteorológicos, como vientos o nevadas, y facilitar su resolución de forma remota.

Con esta iniciativa, el Gobierno regional da cumplimiento a su compromiso de asegurar un acceso completo y de calidad a la televisión digital para toda la población, con independencia de la zona de la región en la que resida.