Colmenar Viejo celebra este sábado una de sus fiestas más emblemáticas: 26 vaquillas, premios y y degustación de rosquillas y sangría

Colmenar Viejo está de celebración. Llegada la fecha, este sábado 31 de enero, el municipio se vuelca con uno de los eventos más esperados de su calendario: La Vaquilla, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional desde 1986. Desde las 16:00, un total de 26 vaquillas saldrán desde sus locales o viviendas para recorrer las calles y culminar en la Plaza del Pueblo, donde tendrá lugar el baile a partir de las 17:00, antes del cierre de la jornada en el Pósito Municipal con el baile y muerte de 'Loquilla', que celebra su 25 aniversario.

La jornada reunirá a vecinos y visitantes en torno a un recorrido por las calles del municipio y a la exhibición en la Plaza del Pueblo, donde las vaquillas mostrarán su colorido con un baile característico que simula embestidas.

El concejal de Festejos, Nacho Aceña Alcázar, ha subrayado la relevancia de esta cita para el municipio: "La Vaquilla es, sin duda, una de las fechas señaladas en el calendario de los colmenareños. Este año, nuevamente, bailarán los pañuelos y chascarán las hondas las 26 Vaquillas. Esperamos que sean muchos los vecinos y visitantes que acompañen a los vaquilleros en esta fiesta".

Programa: salida, pregón y baile en la Plaza del Pueblo

La programación arrancará a las 16:00 con la salida de las vaquillas desde su local o vivienda. A las 17:00 está prevista la lectura del pregón, a cargo del vaquillero Jesús Vergara, de la Vaquilla 'Loquilla', que celebra su 25 aniversario.

El acto central llegará a las 17:03, con el inicio del baile de las 26 vaquillas participantes en la Plaza del Pueblo. La exhibición podrá seguirse desde una grada con unas 600 localidades.

A lo largo de la tarde se celebrará la entrega de premios a las vaquillas infantiles a las 18:30 y, ya a las 19:00, la entrega de trofeos a las vaquillas de adultos. A continuación, la Asociación de Vaquiller@s entregará los premios a los mejores bailes y mayorales en categorías infantil y adulta.

La fiesta concluirá a las 20:00 con el baile y muerte de la Vaquilla 'Loquilla' en el Pósito Municipal. El final incluirá una degustación de rosquillas y sangría en el interior del edificio.

La tradición de La Vaquilla en Colmenar Viejo

Los orígenes de La Vaquilla —Fiesta de Interés Turístico Nacional desde 1986— se vinculan a tradiciones antiguas que algunos sitúan en la Antigüedad romana o incluso en la Prehistoria. El antropólogo e historiador Julio Caro Baroja relató en su obra sobre el Carnaval que jóvenes romanos, disfrazados con pieles de animales y cuernos, corrían detrás de las mujeres como símbolo de un intento de reanimar la fertilidad tras el invierno.

En Colmenar Viejo, aunque no existe constancia escrita, la tradición se asocia a la andadura estable de la villa, a mediados del siglo XIII. La preparación de cada vaquilla se mantiene como un rito colectivo: las familias se reúnen para vestir un armazón de madera con varias costillas y palos forrados, del que cuelgan pañuelos y cuya parte frontal incorpora dos cuernos.

El conjunto se adorna con mantones de Manila, pañuelos de seda y flores —de papel o naturales— y se engalana con broches, pendientes y colgantes. Cada vaquilla sale de una vivienda o local y la forman mayoral, vaquilleros y taleguero. Tras recorrer distintas calles, llegan a la Plaza del Pueblo, donde, de una en una, exhiben su belleza y colorido con el baile que simula embestidas.

Tras la exhibición, las vaquillas regresan a su lugar de salida, donde se escenifica su muerte con tres tiros al aire y sangría.