La carrera donde está prohibido andar: Alcorcón acoge la Copa Gateo para bebés.

La Copa Gateo 2026 transformará el suelo de la plaza central de X-Madrid en una pista adaptada para bebés. El único requisito para participar es no saber andar. La misión: alcanzar la meta gateando, acompañados en todo momento por madres, padres o tutores legales desde la salida y la llegada.

La prueba se divide en dos categorías, según la edad de los participantes: una para bebés de 6 a 9 meses y otra para los de 10 a 13 meses. Todos deberán recorrer una distancia de seis metros sobre una superficie diseñada para garantizar la seguridad y comodidad de los participantes.

El evento tiene un carácter lúdico y festivo y está concebido para respetar el ritmo natural de cada bebé, priorizando que se sientan tranquilos y seguros durante toda la actividad.

Premios y obsequios para todos los participantes

La organización entregará premios a los tres primeros clasificados de cada categoría, además de un obsequio para todos los bebés que participen en la carrera. Entre los regalos y premios previstos se incluyen gratuidades y descuentos para el espacio infantil Locomotion, situado en X-Madrid; suscripciones gratuitas a la plataforma Evolucriando, especializada en acompañamiento a familias durante la crianza; y bolsas con productos de Smileat, marca española de alimentación infantil ecológica. Además, los ganadores de cada categoría recibirán una tarjeta regalo de 50 euros para gastar en el supermercado Veritas de X-Madrid.

Zona de juegos y charlas sobre crianza

Más allá de la carrera, X-Madrid ha diseñado una programación especial para completar la mañana con actividades dirigidas a familias con bebés. Junto a la pista se habilitará una zona de juegos de Locomotion, abierta tanto a los participantes como a quienes prefieran no competir, orientada a estimular el movimiento y las habilidades psicomotoras de los más pequeños.

Al finalizar las pruebas, las familias que lo deseen podrán asistir a una charla impartida por las fundadoras de Evolucriando, en la que se abordarán cuestiones relacionadas con la crianza, como El peso de la culpa en la crianza y Estimulación infantil.

El espacio contará también con zona de lactancia y cambiadores, para facilitar la asistencia de las familias durante el desarrollo del evento.

Con la celebración de la Copa Gateo, X-Madrid refuerza su apuesta por la organización de eventos dirigidos a todos los públicos y, en especial, por propuestas de ocio familiar que combinan entretenimiento y contenido de valor para padres, madres y bebés.