El Atlético busca dejar atrás el batacazo de la Champions visitando uno de los campos más hostiles en la era Simeone

El Atlético de Madrid afronta este sábado una de sus salidas más exigentes de la temporada ante el Levante, en un contexto marcado por el desgaste físico, un calendario asfixiante y un mercado de invierno sin refuerzos. El equipo de Diego Pablo Simeone llegará al Ciutat de València con apenas 67 horas y media de descanso, condicionado además por las bajas de Antoine Griezmann y Giuliano Simeone, y por su gran asignatura pendiente del curso: la falta de contundencia en ambas áreas.

El conjunto rojiblanco solo ha ganado tres de sus once visitas al estadio del Levante con Simeone en el banquillo, un dato que refuerza la dificultad del duelo ante un rival revitalizado desde la llegada de Luís Castro.

El problema del Atlético: eficacia y calidad en los metros finales

Las dudas del Atlético no se centran únicamente en la falta de gol, sino también en la fragilidad defensiva en momentos clave. La carencia de precisión en el último pase y en la finalización vuelve a señalar a jugadores llamados a marcar diferencias como Julián Álvarez y Álex Baena, todavía lejos de su mejor versión en los momentos decisivos.

El principal sostén ofensivo del equipo es Alexander Sorloth, autor de cinco goles en los siete partidos disputados en 2026, tantos que han sido decisivos en LaLiga, la Liga de Campeones y la Supercopa de España. Aun así, Simeone insiste en que el problema es colectivo: demasiadas ocasiones falladas, como ocurrió recientemente ante el Bodo/Glimt, una dinámica que se repite durante la temporada.

Mercado de invierno: salidas y ninguna llegada

Fuera del césped, el foco está en los despachos. El Atlético encara los últimos días del mercado invernal tras las salidas de Conor Gallagher, Giacomo Raspadori, Carlos Martín y Javi Galán, sin que se haya producido todavía ninguna incorporación. “No es tema mío”, ha reiterado Simeone, mientras el plazo se cierra el próximo lunes.

Con solo 20 jugadores disponibles en la primera plantilla, el técnico argentino se ve obligado a minimizar rotaciones pese al desgaste acumulado: el partido ante el Levante será el octavo encuentro del mes de enero, con otros seis como mínimo previstos en febrero.

Once probable del Atlético y dudas en el centro del campo

Sin Griezmann ni Giuliano Simeone, el Atlético solo dispone de dos delanteros puros: Sorloth y Julián Álvarez, llamados a formar pareja en ataque. En las bandas, Nico González y Álex Baena parten como titulares, mientras que la gran incógnita está en el mediocentro: Koke Resurrección, clave durante toda la temporada, o Johnny Cardoso, que empuja por un puesto en el once.

Son fijos Pablo Barrios, Jan Oblak, Marcos Llorente, Marc Pubill, José María Giménez y David Hancko, con Matteo Ruggeri como alternativa defensiva.

El Levante, reforzado por el ‘efecto Castro’

El Levante afronta el duelo con renovada confianza. Desde la llegada de Luís Castro, el conjunto valenciano ha sumado siete puntos de doce posibles en 2026, con dos victorias que le mantienen vivo en la lucha por la permanencia. Aunque sigue en puestos de descenso, el equipo mostró una clara mejoría tras lograr su primer triunfo en casa la pasada jornada.

El técnico portugués no podrá contar con Brugué, Víctor García, Pampín ni Elgezabal, mientras que mantiene la duda de Matías Moreno y Arriaga, ya recuperados. En ataque se espera continuidad para el tridente formado por Carlos Álvarez, Iván Romero y Etta Eyong.

Objetivo rojiblanco: seguir vivo en LaLiga

El Atlético de Madrid llega al partido como tercer clasificado, a ocho puntos del líder Barcelona y a siete del Real Madrid. Tras dos victorias consecutivas en el Metropolitano, el reto vuelve a estar lejos de casa, donde solo ha sumado 13 de 30 puntos, aunque con una sola derrota en sus últimas siete salidas.

En el Ciutat de València, Simeone busca una victoria obligatoria para no descolgarse de la pelea por LaLiga.