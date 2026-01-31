Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Entierro AlmudenaEntrevista Dana ErlichMadrid Nuevo NorteCafé Central'La Vaquilla' en Colmenar ViejoCierre aparcamiento de ColónEl tiempoKrispy Kreme
instagramlinkedin

FÚTBOL

Arbeloa : "Alguna vez me equivocaré, pero el arrepentimiento es un callejón sin salida"

El técnico blanco espera que mañana el Bernabéu "espero que esté con el equipo, como en el último partido en casa"

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, en rueda de prensa.

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, en rueda de prensa. / Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

Fermín de la Calle

Fermín de la Calle

Madrid

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, ha comparecido en rueda de prensa en la previa del partido que medirá a los blancos con el Rayo Vallecano este domingo a las 14:00 horas en el Santiago Bernabéu. El técnico comenzó hablando de lo que espera del Bernabéu tras salir goleados en Lisboa ante el Benfica: "Espero que esté con el equipo, como en el último partido en casa. Siempre pido su apoyo, porque con ellos somos más fuertes. El objetivo es ganar y seguir peleando la Liga. Si queremos seguir ahí, les necesitamos. Ante el Mónaco estuvimos unidos y se vio que con ellos, es mucho más fácil todo".

Intocables en el vestuario

Preguntado si hay jugadores intocables en el vestuario, respondió lo siguiente: "Entiendo los debates, pero quiero siempre a los mejores en el campo. Y cuantos más minutos estén a disposición del equipo, mejor. En Villarreal el gol vino de una acción muy buena de Vinicius, por ejemplo; el segundo. Desequilibran en cualquier minuto. Habrá gente que no sea del Madrid y no querrá que estén en el campo". El salmantino insistió en que "estamos trabajando para encontrar la constancia que queremos en el juego... y a todos los niveles. Y yo creo que ahora mismo, pues ni es tiempo para el desencanto, ni es tiempo para la euforia. Lo es para el trabajo. Sólo eso".

Cuando se le preguntó por el reencuentro en Champions con Mourinho se limitó a decir: "Rayo Vallecano". Arbeloa trató de explicar la falta de continuidad de los suyos: "Estamos trabajando mucho, analizando mucho qué debemos hacer para tener constancia. Y creo que lo vamos a conseguir. Pero necesitamos tiempo para trabajar, claro. Es tiempo de trabajar. Vienen dos semanas para hacerlo a todos los niveles... y eso es lo que queríamos y buscábamos Son 18 días... o 19... y habrá tiempo con los jugadores para mejorar, para ir a más. Y eso es lo que nos vendrá, después de mañana".

El Real Madrid ha vuelto a la casilla de salida con Arbeloa tras la derrota en Lisboa. Algo que el técnico no ve así: "Pensamos en el Rayo, siendo conscientes de la dificultad y la exigencia del partido. Y en eso estamos centrados, nada más. En seguir mejorando, creciendo. Y sabiendo que el rendimiento de todos debe ser muy alto para ganar cada partido. No es algo que nos pasa sólo a nosotros, sino a cualquiera. Si quieres ganar, debes estar a un nivel muy alto tanto a nivel colectivo, como individual". Y afirma no arrepentirse de nada: "El arrepentimiento es un callejón sin salida. Intento aprender cuando las cosas no van bien. Ese es mi camino. Saber en qué puedo mejorar, como he dicho a los jugadores que inevitablemente alguna vez me equivocaré".

Noticias relacionadas

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Café Central seguirá abierto pero en un nuevo espacio: el Ateneo acogerá al legendario templo del jazz madrileño
  2. La revolución del hojaldre llega con grasa ibérica: la palmera de chocolate que se estrena en Madrid Fusión
  3. Pastelería Mallorca y Panadarío se llevan el Premio Ciudad de Madrid en el cierre de Madrid Fusión 'Pastry
  4. Pedro, atrapado por la nieve en la A-6 cuando iba a Valladolid a trabajar: 'Lo único que espero ya es llegar a Madrid a las 21.00 para ver la Champions
  5. El Edificio Metrópolis ha muerto, larga vida al Club Metrópolis: reabre el inmueble convertido en meca del lujo en Madrid
  6. Giro radical en el tiempo este sábado en Madrid: se mantiene el aviso amarillo por viento y nevadas en estas zonas
  7. La Aemet pone fecha para el final del temporal en Madrid: ¿cuándo va a dejar de llover en la capital?
  8. Grave una mujer de 71 años atropellada en Prosperidad cuando cruzaba por una zona sin paso de peatones

Madrid renueva por séptimo año el sello Madrid Excelente por la calidad de su Atención Primaria

Madrid renueva por séptimo año el sello Madrid Excelente por la calidad de su Atención Primaria

El Helicoide, la temida cárcel para presos políticos cuyo cierre propone Delcy Rodríguez

El Helicoide, la temida cárcel para presos políticos cuyo cierre propone Delcy Rodríguez

Encuesta 8-F: Vivienda, despoblación y sanidad, principales problemas para los aragoneses

Encuesta 8-F: Vivienda, despoblación y sanidad, principales problemas para los aragoneses

La Comunidad de Madrid renueva más de 142 kilómetros de carreteras regionales con una inversión de 21,2 millones en 2025

La Comunidad de Madrid renueva más de 142 kilómetros de carreteras regionales con una inversión de 21,2 millones en 2025

Feijóo reclama desde Zagreb a la Comisión Europea ayuda para aclarar el accidente de Adamuz

Feijóo reclama desde Zagreb a la Comisión Europea ayuda para aclarar el accidente de Adamuz

Feijóo pide a Bruselas que revise la regularización de migrantes del Gobierno al considerar que vulnera el Pacto de Migración y Asilo

Feijóo pide a Bruselas que revise la regularización de migrantes del Gobierno al considerar que vulnera el Pacto de Migración y Asilo

Madrid destina 23,4 millones a la atención de personas con discapacidad intelectual en envejecimiento prematuro

Madrid destina 23,4 millones a la atención de personas con discapacidad intelectual en envejecimiento prematuro

La Comunidad de Madrid habilita un teléfono gratuito para resolver dudas sobre la ampliación de la TDT

La Comunidad de Madrid habilita un teléfono gratuito para resolver dudas sobre la ampliación de la TDT