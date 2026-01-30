La Unesco alerta del impacto de las placas solares sobre el Paisaje Cultural de Aranjuez

Un nuevo informe de la Unesco ha alertado del "impacto negativo" de las plantas fotovoltaicas previstas en la zona de amortiguamiento del Paisaje Cultural de Aranjuez, por lo que el Ayuntamiento reclamará nuevamente al Gobierno de España la revisión de las autorizaciones concedidas para su instalación.

En concreto, el Consistorio ha recibido un escrito del Ministerio de Cultura, mediante el cual se da traslado de una comunicación remitida por la Unesco, concretamente por el Director del Centro de Patrimonio Mundial, dirigida al Embajador Delegado Permanente del Reino de España ante la Unesco, el exministro Miquel Iceta.

En dicho escrito, se informa que ha concluido el estudio técnico realizado por ICOMOS sobre los proyectos de parques solares fotovoltaicos previstos en la zona de amortiguamiento o en la proximidad inmediata del Paisaje Cultural de Aranjuez, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.

El análisis de los cuatro proyectos evaluados por Icomos concluye que la planta fotovoltaica de Las Fresas y la parte de Tagus 1 situada fuera de la zona de amortiguamiento no tienen impacto sobre el Valor Universal Excepcional (VUE), según ha señalado el Consistorio en una nota.

Sin embargo, señala que los proyectos de Los Pradillos, Envatios XXII fase II y la parte de Tagus 1 ubicada dentro de la zona de amortiguamiento (154 hectáreas de un total de 386) resultan "geométrica y visualmente incompatibles con el trazado y parcelarios históricos".

Por ello, el informe advierte de que "su carácter industrial extendido sobre grandes superficies pone en riesgo la significación y la integridad del paisaje histórico, configurado entre los siglos XVI y XVIII y conservado desde entonces".

En definitiva, la Unesco concluye que su implantación conlleva "un impacto negativo elevado sobre la zona de amortiguamiento y sobre su capacidad para sustentar el valor universal excepcional del bien", generándose además una saturación paisajística por la presencia de paneles solares.

Sobre esta base, el estudio técnico recomienda expresamente "no autorizar la construcción de parques fotovoltaicos ni de infraestructuras de transporte de electricidad asociadas ni en el bien ni en su zona de amortiguamiento".

Asimismo, señala que cualquier proyecto de características similares previsto en el bien, en su zona de amortiguamiento o en su entorno más amplio "debe ser sometido al Centro de Patrimonio Mundial para evaluar su compatibilidad con el Valor Universal Excepcional del Paisaje Cultural de Aranjuez".

Por último, el documento también indica que este estudio técnico "se ponga en conocimiento de las autoridades competentes y que el Centro del Patrimonio Mundial sea informado del seguimiento que se dé a sus recomendaciones".

A la vista del informe de Icomos y, especialmente, de las indicaciones de la Unesco, el Ayuntamiento de Aranjuez considera que el Ministerio de Cultura debe emitir un nuevo informe dirigido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, basado en la información más actualizada remitida por la Unesco.

Asimismo, el Ayuntamiento entiende que debe procederse a la revocación de las autorizaciones concedidas a las plantas fotovoltaicas de Los Pradillos, Envatios XXII fase II y Tagus 1, dada la redacción actual de los proyectos.

"Estamos ante una situación muy grave que pone en riesgo muy alto el Valor Universal Excepcional de Aranjuez y su nombramiento como Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad por la Unesco", ha añadido el Consistorio, quien reclamará nuevamente que se "vele por la protección de nuestro patrimonio".