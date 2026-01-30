COMUNIDAD DE MADRID
Pinto inicia trámites para ceder viviendas a médicos que quieran asentarse en la ciudad
Los pisos se ofrecerán a facultativos mediante un contrato de comodato, de forma gratuita y temporal
Efe
El Ayuntamiento de Pinto ha dado luz verde en el Pleno municipal a la desafectación de ocho viviendas de titularidad municipal que pasan a ser bien patrimonial, un trámite necesario para que estas viviendas puedan ponerse a disposición de médicos de todo el país que quieran venir a trabajar a la localidad madrileña.
"Hoy damos un nuevo paso para mejorar la Sanidad en Pinto", ha destacado el alcalde, Salomón Aguado (PP), quien ya avanzó en el último Debate del Estado de la Ciudad que iniciaría los trámites administrativos para "ofrecer viviendas a aquellos médicos que quieran venir a Pinto a trabajar en los centros de salud".
Pese a no tener competencias en materia de Sanidad, el Ayuntamiento ha decidido explorar nuevas vías para seguir mejorando el servicio en el municipio, poniendo estas viviendas de titularidad municipal a disposición de los médicos que quieran trabajar en sus centros de salud, que han sido catalogados como de "difícil cobertura".
Será a través del comodato, contrato por el cual una persona física o jurídica entrega gratuitamente a otra una cosa no fungible para su uso durante un determinado tiempo, con la obligación de devolverla al finalizar dicho plazo, según explican desde el Consistorio.
"Como alcalde es mi obligación buscar soluciones a los problemas de los vecinos de Pinto. No basta con manifestarse o ponerse detrás de una pancarta. Los vecinos quieren soluciones y desde el Ayuntamiento ponemos en marcha algo que tendría que hacer el Gobierno de España", ha insistido Aguado.
Sin embargo, la medida no ha contado con el respaldo de los partidos de la oposición, que han reprochado al Ejecutivo local, de PP y Pinto Avanza, que estos ocho pisos que se ofrecerán a los médicos dejarán de estar destinados a personas vulnerables, cuando los médicos sí tiene capacidad de costearse una vivienda.
Pese a las protestas, el alcalde ha insistido en que "quien no ha encontrado forma de solucionar la falta de médicos es el Gobierno de la nación" y que desde Pinto intentan aportar poniendo sus medios a disposición de los médicos que quieran cubrir las vacantes en la localidad.
