Reabre el Museo de Falúas Reales de Aranjuez: seis de sus embarcaciones han sido restauradas íntegramente

En el interior del Jardín del Príncipe, cerca del Embarcadero Real y a las orillas del río Tajo, una pequeña joya escondida completa el conjunto del Palacio Real de Aranjuez.

Con una de las colecciones más completas en embarcaciones históricas, el Museo de Falúas de Aranjuez, reabre sus puertas tras nueve meses de restauración.

Patrimonio Nacional confirmaba su reapertura en la próxima semana tras la restauración integral de las seis embarcaciones que conformaban la colección.

Fiestas y combates en los estanques y ríos de palacios reales

Las falúas, características por su estructura alargada y estrecha, eran utilizadas por los monarcas en fiestas y naumaquias (combates navales) que se celebraban en los estanques y ríos de sus palacios reales. La calidad de las piezas conservadas y su singularidad confieren a esta colección de embarcaciones de recreo una importancia extraordinaria.

La colección, que inicialmente se abrió al público en la antigua Casa de Marinos, ya tenía un uso museístico desde finales del siglo XIX. Sería entre 1963 y 1964 cuando este espacio en el Jardín del Príncipe sería construido como nueva sede de estas embarcaciones, para rememorar los fastos cortesanos en los ríos y estanques de los Sitios Reales del Buen Retiro de Madrid, La Granja de San Ildefonso, y, por supuesto, de Aranjuez.

Cronología histórica de las falúas

Entre las embarcaciones restauradas, el visitante puede encontrar auténticas obras de arte, como la góndola dorada encargada en Nápoles por Carlos II en 1683 para su uso en el estanque del Buen Retiro, según ha destacado la jefa del departamento del servicio de Restauración, Lourdes de Luis. Trasladada en 1724 a La Granja de San Ildefonso (por orden de Luis I) e incorporándose a la colección en 1966, esta embarcación es la más antigua en exposición.

Falúa de Carlos IV de comienzos del siglo XIX / Museo de Falúas de Aranjuez

Cronológicamente, encontramos la falúa de Carlos IV, que fue construida en Cartagena a comienzos del siglo XIX, y la falúa con delfines entrelazados en la proa y el escudo real laureado en la popa, que data del reinado de Fernando VII. Aunque fue empleada en la década de 1830 por María Cristina de Borbón, cuarta y última esposa de Fernando VII, esta pequeña embarcación había sido construida para la segunda, María Isabel de Braganza.

La canoa en madera de caoba, que pareciera la más sencilla de la colección, corresponde al reinado de Isabel II y, tras ser construida en Ferrol en 1859, sería empleada por su hijo Alfonso XII en la Real Casa de Campo en 1881, tal y como se puede apreciar en la chapa de bronce de su popa. También de Isabel II es la embarcación de cabotaje obra de José Tuduri de la Torre, dedicada por "Mahón a su Reina", que tiene el escudo de la ciudad en la popa.

Embarcación de cabotaje obra de José Tuduri de la Torre para Isabel II / Museo de Falúas de Aranjuez

Finalmente, se expone la falúa de Alfonso XII, regalada al monarca por la ciudad de Ferrol en 1879, que cuenta con once metros de eslora y catorce remos. Era habitual que el monarca la emplease en sus estancias veraniegas en San Sebastián.

Precio, acceso y horarios

Para poder apreciar estas embarcaciones de cerca, es necesario comprar la entrada que nos da acceso al Palacio Real de Aranjuez, cuyo precio básico es de 9 euros, aunque las personas entre 5 y 16 años, los mayores de 65 años y los estudiantes hasta 25 años pueden beneficiarse de la entrada reducida a 4 euros por persona. Además, los menores de 5 años, los integrantes de familia numerosa, desempleados, las personas con una discapacidad igual o superior al 33%, los miembros del Consejo Internacional de Museos y del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Histórico-Artísticos, los guías oficiales de turismo y el personal docente en activo podrán entrar gratis.

Exterior Museo de Falúas de Aranjuez / Portal Oficial de Turismo de España

Acceso gratuito Además de las entradas mencionadas, todos los visitantes podrán acceder gratis al Museo de Falúas Reales si: Acuden al museo el miércoles entre las 15:00 y las 18:00 horas

Acuden al museo el 18 de mayo (Día Internacional de los Museos)

(Día Internacional de los Museos) Acuden al museo el 12 de octubre (Fiesta Nacional)

El Museo de Falúas de Aranjuez está abierto de martes a domingo entre las 10:00 y las 18:00 en invierno (de octubre a marzo) y de 10:00 a 19:00 en su horario de verano (de abril a septiembre). En cuanto al acceso, aunque es más rápido llegar en vehículo propio, aquellos que prefieran escoger el transporte público deberán llegar a la estación de Aranjuez mediante la línea C-3 de Cercanías que sale desde Atocha. Una vez allí deberá cogerse la línea 423 de autobús desde la Estación Sur.