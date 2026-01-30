Pan Bendito contará con un plan integral para la regeneración urbana de su espacio público

El barrio de Pan Bendito, en el distrito madrileño de Carabanchel, contará con un plan de acción integral para su regeneración urbana que permitirá actuar de forma global sobre el espacio público, mejorando pavimentos, zonas verdes, mobiliario urbano y accesibilidad, con especial atención a las áreas con mayores carencias y vulnerabilidad social.

El delegado de Políticas de Vivienda y presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS Madrid), Álvaro González, ha presentado este viernes la iniciativa durante una visita al barrio junto al concejal del distrito, Carlos Izquierdo, en el marco del Plan Regenera Madrid, un instrumento que permitirá intervenir por primera vez de manera integral en este ámbito.

González ha explicado que el objetivo del plan es “analizar a fondo la unidad de regeneración y mejorar de forma integral el espacio público del barrio”, que con el paso del tiempo ha sufrido un deterioro visible en elementos como la vegetación, el pavimento, la accesibilidad o el mobiliario urbano.

La actuación, ha añadido, persigue avanzar hacia “un barrio más saludable, accesible y seguro”, reforzando la identidad de Pan Bendito y la calidad de vida de sus vecinos.

El proyecto se articulará en torno a tres ejes principales: la cohesión social, la sostenibilidad ambiental y la mejora funcional del espacio urbano, priorizando las zonas con mayores necesidades para garantizar un enfoque equilibrado.

Pan Bendito es una unidad de regeneración con más de 5.200 habitantes y 1.736 viviendas, todas ellas de origen público, en un ámbito residencial consolidado surgido a finales del siglo XX tras los procesos de realojo de los años ochenta.

El barrio cuenta con amplios espacios interbloque, mayoritariamente peatonales, que presentan deficiencias acumuladas y problemas de accesibilidad, una situación agravada por indicadores de vulnerabilidad social y económica.

Hasta ahora, la falta de definición jurídica y la calificación del suelo como urbano residencial habían limitado las posibilidades de actuación municipal a intervenciones puntuales.

Noticias relacionadas

Sin embargo, el Plan Regenera Madrid permitirá superar estas restricciones, ya que incluye un estudio de la titularidad del espacio libre y de los antecedentes urbanísticos para dotar de una base jurídica sólida a las futuras actuaciones.