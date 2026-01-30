Óscar López moviliza al PSOE-M para protestar en la calle contra el modelo sanitario de Ayuso

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, ha remitido una carta a los militantes de la formación en la región para que secunden la manifestación promovida por sindicatos y varias asociaciones bajo el lema "Salvar la sanidad pública" el próximo domingo 8 de febrero.

En la misiva, López acusa a los gobiernos populares de la Comunidad de Madrid de los últimos 30 años de "maltratar" a la sanidad privada e implementar "políticas neoliberales de privatización constante" con el resultado, afirma, de una "merma en la calidad asistencial" y la "expulsión" de los madrileños hacia la sanidad privada.

El máximo responsable de los socialistas madrileños denuncia, además, un aumento del número de pacientes en lista de espera desde que en 2019, Isabel Díaz Ayuso accedió a la presidencia de la región. "Hoy, la Comunidad de Madrid es de las comunidades autónomas con menor inversión sanitaria por habitante, con escasos 1.530 [euros] por habitante y año", asegura.

En su comunicación traza un panorama sombrío de la atención sanitaria en Madrid entre lo que considera "permanente infrafinanciación", "maltrato constante a las y los profesionales sanitarios" y deterioro y falta de inversión en las infraestructuras. Los presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2026 elevan la partida de Sanidad un 5,3% hasta los 11.000 millones de euros, pero desde la oposición se reclama que es una cifra insuficiente.

No obstante, la mayor objeción que hace López en su carta es el desvío de recursos que señala hacia la sanidad privada. "En los últimos años asistimos a ver cómo en los hospitales de gestión privada que gestionan Quirón y Ribera Salud, se piensa más en los beneficios empresariales que en el bienestar de los pacientes", apunta. "Nos encontramos con un incremento cada vez más importante de derivaciones de pruebas y operaciones a los hospitales de gestión privada, pagando dos veces por lo mismo, llegando a superar en más de 247.000 las derivaciones producidas por el mal llamado sistema de libre elección en 2025".

Además, apunta de manera velada a los negocios de la pareja de la presidenta, Alberto González Amador, con Quirón. "Compañeros y compañeras, la sanidad pública no es un negocio que vender a comisionistas y empresas privadas, por muchos áticos que prometan", recalca.

"Por eso, porque es un derecho, porque necesitamos una sanidad fuerte y robusta, que proteja y cuide la salud de los ciudadanos y ciudadanas, el próximo domingo 8 de febrero, a las 12:00 horas, los socialistas y las socialistas tenemos una cita para defenderla", concluye. "Bajo el lema 'Salvar la sanidad pública madrileña' y promovida por CCOO Madrid, UGT Madrid, ADSPM [Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid] y FRAVM [Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid], la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Madrid ha decidido adherirse de forma inmediata y participar en la misma".