Metro Madrid reconoce a sus héroes: evitar arrollamientos y saltos a las vías o prevenir enfrentamientos entre aficionados

La Comunidad de Madrid ha rendido homenaje a 43 profesionales de Metro de Madrid por sus actuaciones ejemplares en la red durante el año 2025, destacando su profesionalidad, entrega y vocación de servicio público. El reconocimiento se ha celebrado en el marco de la XII edición de la iniciativa Héroes de Metro, un acto que pone en valor intervenciones decisivas para salvar vidas, prevenir incidentes graves y garantizar la seguridad de los viajeros.

El evento ha contado con la participación del consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, quien ha subrayado que "gracias a su rápida y eficaz respuesta, estos trabajadores han contribuido a preservar la seguridad de los usuarios en situaciones de emergencia". Asimismo, ha destacado su "compromiso y vocación de servicio público", asegurando que "sus actuaciones reflejan los valores que definen a Metro de Madrid".

El consejero de Transportes y el consejero delegado de Metro hacen entrega del reconocimiento a un trabajador / METRO DE MADRID

En esta edición han sido distinguidos 23 empleados de estaciones, maquinistas y personal del Puesto Central, 15 profesionales de empresas de seguridad, cuatro agentes de la Policía Nacional y una trabajadora del servicio de limpieza, cuyas intervenciones resultaron determinantes para evitar tragedias y proteger la integridad de los usuarios del suburbano.

Intervenciones para evitar arrollamientos

Entre las actuaciones reconocidas figura la de un agente de la Policía Nacional que, fuera de servicio y en compañía de su hija de cuatro años, evitó que una mujer se arrojara a las vías en la estación de Puerta del Ángel. Una intervención similar protagonizó una empleada de limpieza en Sainz de Baranda. También se ha distinguido la actuación de una jefa de sector que evitó un arrollamiento en la estación de Sevilla, ordenando de inmediato la detención del tráfico ferroviario tras detectar a una persona en el túnel.

Rescates y asistencia sanitaria en situaciones críticas

Igualmente relevante fue la rápida reacción de un maquinista en la estación de Núñez de Balboa, que logró salvar a un viajero caído a la vía mediante señales luminosas hasta conseguir la parada de un tren que circulaba por la vía contraria. También se ha puesto en valor la intervención de un jefe de sector que asistió a una viajera arrollada entre Sol y Ópera, así como la de un inspector de seguridad que practicó maniobras de reanimación a un usuario en parada cardiorrespiratoria en el vestíbulo de Aviación Española.

Prevención de altercados

Asimismo, se ha reconocido la actuación coordinada de tres trabajadores del Puesto Central, junto a personal de estaciones y seguridad, que evitaron posibles altercados entre aficionados de los equipos Rayo Vallecano y Lech Poznań el pasado 6 de noviembre. También ha sido distinguido un empleado que custodió un sobre con 1.252 euros hallado en la estación de Nuevos Ministerios, asegurando su entrega a la Policía Nacional tras no localizar al propietario.

La iniciativa Héroes de Metro, organizada por Metro de Madrid desde 2014, tiene como objetivo dar visibilidad a conductas ejemplares que reflejan el compromiso, la humanidad y la excelencia profesional de quienes trabajan en la red. Estas actuaciones refuerzan la vocación de servicio público de los empleados del suburbano madrileño y contribuyen a hacer de Metro un entorno más seguro, humano y fiable para los más de 2,5 millones de viajeros diarios.