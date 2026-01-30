Dónde ir a ver la nieve este fin de semana en Madrid: estas son las localizaciones que no te puedes perder

Madrid es perfecta para visitar en cualquier momento, pero cuando llega el invierno tiene un encanto especial que no se puede disfrutar el resto del año: la capital adquiere un toque mágico gracias a la nieve. Y aquí el temporal no es excusa para detener los planes. De hecho, hay actividades que solo podrás hacer ahora y que no te puedes perder.

La borrasca Kristin ha traído viento, frío y también nieve. Madrid, en concreto, ha sido uno de los lugares en los que cayeron copos. En la capital apenas cuajaron, pero en la Sierra madrileña el escenario de manto blanco es protagonista estos últimos días. Por ello, ahora es el momento de explorar los rincones secretos dignos de postal en los que podrás disfrutar de nieve este fin de semana. Aquí te detallamos una lista de los mejores lugares para disfrutar de la nieve.

Puerto de la Morcuera

Si en verano tiene un gran encanto por su entorno natural, en invierno el paisaje se cubre de blanco y es uno de esos lugares especiales donde disfrutar de la nieve, perfecto para acudir con niños y con mascotas. Este es uno de los puertos más famosos de la Sierra madrileña, ubicado a 1.800 metros de altura, que te permitirán conocer más sobre el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

Eso sí, es importante llevar ropa adecuada para este tipo de actividades: ropa de invierno, botas de nieve y gafas para protegerte del fuerte sol. Y para aquellos que quieran, que sepan que la nieve es suficiente para poder dejarse deslizar por la montaña.

Puerto de Navacerrada

A tan solo una hora de la Madrid, se encuentra una de las escapadas que no te puedes perder. Un lugar de desconexión, que se llena de encanto especialmente en estos primeros meses del año. Praderas nevadas, lagunas y unas vistas de postal que nada tiene que ver con el bullicioso centro de la capital.

Este pueblo en la Sierra de Guadarrama, situado a más de 1.200 metros de altura, es un lugar perfecto para los más pequeños, quienes podrán disfrutar haciendo muñecos de nieve o jugando en trineo. También es ideal para los adultos, ya que los bosques que rodean al pueblo, permiten disfrutar de rutas de senderismo con vistas panorámicas únicas. Eso sí, siempre con precaución.

Y para los que quieran esquiar...

Inaugurada en 1972, esta pequeña pista de esquí cerca de Madrid, es el lugar perfecto para disfrutar este fin de semana. Para aquellos que quieran esquiar están de suerte porque la pista reabre este sábado después de ser cerrada debido a las condiciones meteorológicas adversas.

Situada en la sierra de Guadarrama a 2280 metros de altitud, tiene la mayor superficie esquiable de la región con 22,3 kilómetros esquiables. Lugar perfecto para los más profesionales y para aquellos que quieran empezar. Tiene un total de 28 pistas, 7 verdes, 16 azules y 5 rojas. Es una de las preferidas para esquiar en Madrid y el precio del forfait ronda desde los 39 euros a las 44 los adultos.

Eso sí, antes de organizar la escapada es importante tener en cuenta las recomendaciones básicas: consulta la previsión meteorológica, el estado de las carreteras y las rutas disponibles. También disponer de ropa de abrigo adecuada y un buen calzado. Así, podrás disfrutar de un plan diferente acompañado de familia, amigos o, incluso, de tus mascotas.