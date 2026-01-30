Giro radical en el tiempo este sábado en Madrid: se mantiene el aviso amarillo por viento y nevadas en estas zonas

Avisos amarillos, lluvia, nieve y fuerte viento han sido lo habitual durante esta última semana. Las borrascas Joseph y Kristin han sido, sin duda, las grandes protagonistas.

En Madrid, la nieve cayó por toda la comunidad, incluso en las zonas más céntricas. Lo hizo en hora punta, de forma corta pero intensa, lo que produjo el caos en la ciudad con carreteras cortadas y personas atrapadas en sus vehículos. La zona más afectada fue la zona norte. Hoy, se mantiene el aviso amarillo allí, mientras que en la capital el tiempo dará un giro radical.

Si algo se ha echado de menos en Madrid estos días es cerrar el paraguas y disfrutar del sol. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), hoy los madrileños podrán hacerlo. El pronóstico para la capital es que el día comience con intervalos nubosos hasta las primeras horas del día, momento en el que la nubosidad se reducirá y se espera que el sol brille con más fuerza. Por la tarde, cielo poco nuboso que irá en aumento hasta la noche.

La predicción para la montaña es algo diferente: predominio de cielos nubosos o con intervalos y periodos de visibilidad localmente reducida. Se esperan precipitaciones débiles y ocasionales durante la primera mitad del día, sin descartarse en la segunda mitad. Eso sí, la cota de nieve ascenderá de los 900 a 1500 metros. El peligro, el viento que comenzará fuerte o muy fuerte del oeste y noroeste y que irá perdiendo intensidad por la tarde, hasta quedar moderado o fuerte al final de la jornada.

¿Subirán las temperaturas?

Se espera que salga el sol, pero las temperaturas se mantendrán como en los últimos días. En la capital los termómetros oscilarán entre los 11 grados de máxima y los 5 grados de mínima. En zonas de sierra como Guadarrama y Somosierra la previsión es que las temperaturas sufran pocos cambios: las mínimas se sostienen y las máximas irán en ligero o moderado descenso. Posibles heladas débiles o moderadas en las cotas más altas. En concreto, en Somosierra las temperaturas máximas serán de 3 grados y las mínimas vuelven bajo los -2 grados.

Este es el pronóstico de temperaturas para los próximos días en la capital según la Aemet / Aemet

El pronóstico para los próximos días

El temporal dará tregua, pero durante poco tiempo, ya que los próximos días volveremos al temporal de lluvia y frío típico de esta estación en Madrid. Desde domingo hasta el inicio de la próxima semana, el pronóstico es de fuerte lluvia que podrán dejar espacio también a las tormentas. Las temperaturas presentarán inestabilidad con tendencia a aumentar la semana que viene, aunque el día más frío será martes, tres de febrero, con temperaturas máximas de 8 grados y mínimas de 3. Todavía no es el momento de perder de vista el paraguas.