'Gambit Café, el primer café ajedrez de Madrid llega a Malasaña

Malasaña suma un nuevo punto de encuentro a su ya vibrante mapa cultural y gastronómico. Se trata de ‘Gambit Café’, el primer café ajedrez de Madrid, un espacio donde las partidas sobre el tablero conviven con el aroma del café recién hecho, los cócteles de autor y una cuidada carta de tapas.

El proyecto nace de la mano de Alexandra, una francesa afincada en Madrid que ha querido traer a la capital una idea tan sencilla como poco habitual: unir el ajedrez y la hostelería en un mismo lugar. La pasión por el juego, explica, le viene de familia, heredada directamente de su padre, y ahora toma forma en este local que ya empieza a hacerse un hueco entre vecinos y curiosos.

Desde su apertura, hace apenas un mes, ‘Gambit Café’ ha logrado reunir a una comunidad fiel de aficionados al jaque mate, tanto jugadores experimentados como principiantes que se acercan atraídos por el ambiente relajado y social. Aquí no hace falta ser un gran estratega: basta con sentarse, pedir algo de la carta y dejarse llevar por la partida.

El horario acompaña a esa filosofía de ocio pausado. De lunes a viernes, el café abre de 16:00 a 00:00 horas, mientras que los fines de semana amplía su propuesta desde las 11:00 de la mañana hasta la 01:00 de la madrugada, convirtiéndose en un plan perfecto tanto para la sobremesa como para la noche.

Además del ajedrez, el local apuesta por una oferta gastronómica variada, que incluye cafés, cócteles y tapas seleccionadas, pensadas para compartir entre movimiento y movimiento. Una combinación que refuerza la idea de encuentro y conversación que define al espacio.

Noticias relacionadas

El éxito inicial ya ha llevado a sus responsables a pensar más allá. Entre los próximos planes se barajan torneos, encuentros temáticos y clases de ajedrez, con el objetivo de consolidar ‘Gambit Café’ como un referente para los amantes del juego en Madrid.