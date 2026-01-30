Caminar entre dinosaurios, disfrutar del mejor pádel o comer gildas en una discoteca: los 5 mejores planes para este fin de semana en Madrid

Este fin de semana, la capital se despide del mes de enero y da la bienvenida a un febrero cargado de planes culturales, gastronómicos y de ocio de lo más variados. Desde caminar junto a los dinosaurios de una de las películas más icónicas del cine de ciencia ficción, poder disfrutar de uno de los mayores eventos de pádel del mundo, hasta comer gildas mientras bailas con tus amigos en una discoteca... ¡Madrid adapta su oferta a todos los gustos y edades!

Hexagon Cup 2026

La tercera edición de la Hexagon Cup, reúne desde el pasado 28 de enero a las principales figuras del pádel y a jóvenes promesas en el recinto de Caja Mágica. El evento, que constará de cinco jornadas, se alargará hasta el próximo 1 de febrero y contará con ocho equipos. Entre ellos, el KRÜ Padel by Taktika, liderado por Kun Agüero y Gabriel Pérez Krieb, llegará con intención de defender el título conquistado en la pasada edición, aunque no lo tendrá fácil, ya que tendrá que enfrentarse entre otros al AdVantage Padel Team (campeón de 2024) y a la Rafa Nadal Academy (subcampeones de las dos ediciones anteriores).

En este campeonato, cuyo objetivo será alzarse con el trofeo del nuevo templo del pádel mundial, se jugarán ocho partidos diarios: tres de categoría masculina, tres de femenina (en el Estadio Central) y dos de la división Next Gen (en el Estadio 3).

El torneo tendrá cinco jornadas y se disputará en el recinto de la Caja Mágica / Turismo Madrid

📍 Caja Mágica. Camino de Perales, 23, 28041 🔗 Las entradas oscilan entre los 27 € en los asientos más alejados del estadio, a 180 € en los palcos. 📅 El sábado 30 de enero la apertura de puertas tendrá lugar a las 10:00 de la mañana y el domingo 31 a las 9:30 de la mañana

'Noche' en el Teatro Español

El Teatro Español ofrece a los madrileños la última oportunidad para poder disfrutar de Noche, una obra ambientada en 1888 basada en la obra literaria original de Alejandro Sawa. El director Mariano Llorente adapta y dirige esta novela donde se desnudan las violencias estructurales sufridas en el Siglo XIX, especialmente por las mujeres. Narrando la vida de don Francisco, un padre autoritario y profundamente religioso, la obra reflexiona sobre como las apariencias, el fanatismo y el machismo estructural terminarán por destruir aquello que más ansía proteger: su familia.

Con una duración de aproximadamente 80 minutos y apta para todos los públicos, la producción teatral se despide de la capital con sus últimas cuatro funciones desde el 29 de enero al 1 de febrero a las 19:30 de la tarde.

La obra de Alejandro Sawa es una novela clave para entender el naturalismo español de finales del siglo XIX / Turismo Madrid

📍 Teatro Español, Calle del Príncipe, 25, 28012 🔗 Las entradas están disponibles para su compra online con un precio que inicia en 18 € 📅 Las últimas funciones tendrán lugar el 29, 30, 31 de enero y 1 de febrero a las 19:30 de la tarde

El primer 'market' de moda vintage en Arturo Soria Plaza

Arturo Soria Plaza acogerá este viernes 30 y sábado 31 de enero su primer market de moda vintage en colaboración con From The Block Vintage. Abierto de 10:00 a 21:00, este mercado combinará precios asequibles de entre 25 - 35 € en prendas básicas y 50 - 100 € en abrigos, con la venta especial de bolsos vintage de lujo (Gucci, Dior y Loewe), así como modelos icónicos de Levi's 501.

El centro ofrecerá una colección de piezas originales de firmas icónicas de lujo como Ralph Lauren, Lacoste, Tommy Hilfiger, Levi's, Barbour, Gant, Paul & Shrak, Armani y Burberry, entre otras. Además, para amenizar el evento, los asistentes podrán disfrutar de sesiones de DJ.

Bolsos Bezdikian que estarán disponible en el mercado Vintage de Arturo Soria Plaza / From The Block Vintage

📍 C. de Arturo Soria, 126, Cdad. Lineal, 28043 Madrid 📅 Viernes 30 a sábado 31 de enero de 10:00 a 21:00 en horario ininterrumpido

Jurassic World: The Experience - Madrid

La experiencia inmersiva Jurassic World promete sumergir a toda la familia en el mundo de la saga más legendaria del cine. Con dinosaurios en tamaño real, la aventura situada en el Espacio Delicias quiere trasladar a sus visitantes a la legendaria Isla Nublar para que puedan sentir el aliento del T-Rex, u observar la majestuosidad del Brachiosaurus.

Apta para todos los públicos, esta experiencia jurásica se despide de la capital este próximo 1 de febrero, por lo que este fin de semana será una de las últimas oportunidades para poder disfrutar de ella. Con entradas alrededor de 22 €, los gigantes del pasado ya han sorprendido a más de 250,00 personas en todo el mundo.

'Jurassic World', estrenada en 2015, se consolidó como una de las películas más icónicas del género de ciencia ficción / Jurassic World: The Experience

Noche de gildas en Dopamina Club

Este sábado por la tarde a partir de las 18:00 horas, el Dopamina Club propone uno de los mejores planes para el fin de semana. La combinación de temazos indie rock y la gilda, la clásica banderilla tradicional vasca, prometen un plan de tardeo de interior para huir del frío y las lluvias que regarán la capital estos días. Con entrada libre, el evento ofrece además la posibilidad de alargarlo hasta las 6:00 de la mañana.