Detenido en Vallecas por sustraer vehículos de gran cilindrada y duplicar matrículas para robar establecimientos

La Policía Nacional y la Guardia Civil han informado este viernes de la reciente detención de un hombre en Vallecas acusado de robar vehículos de gran cilindrada para, a continuación, duplicar la matrícula de coches similares y, utilizando también documentación falsa a nombre de otra persona, cometer robos con fuerza en establecimientos por toda España.

La detención se produjo el pasado 7 de enero en su garaje particular ubicado en Puente de Vallecas, tras la que los agentes pudieron recuperar tres vehículos, 17.500 euros en efectivo, además de varias placas de matrícula y documentación falsificada, según han informado la Policía y la Guardia Civil en un comunicado conjunto.

Se le había retirado el carnet de conducir y utilizaba documentación falsa a nombre de otra persona con una apariencia similar a la suya, además imitaba las medidas de seguridad de estos documentos. Por otro lado, localizaba en páginas de segunda mano la matrícula de coches idénticos a los que robaba y las duplicaba.

Las pesquisas han logrado determinar que el detenido tomaba muchas medidas de seguridad en sus desplazamientos para evitar ser detectado por las fuerzas de seguridad. En una ocasión intentó atropellar a un agente de la Guardia Civil saltándose un control de peaje que atravesó a gran velocidad y rompió la valla de control.

Noticias relacionadas

Así pues, al detenido se le imputan cuatro delitos de robos con fuerza de vehículos, otro en grado de tentantiva, nueve más por falsificación de documento público por las matrículas y la documentación, un delito de usurpación de identidad, otro de daños, un delito de atentado contra agente de la autoridad, también contra la seguridad vial y además de órdenes de ingreso en prisión.