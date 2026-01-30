Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenido 'in fraganti' un 'camello' que mordió a un policía en el barrio Salamanca

Los policías encontraron ocultas en su vehículo 12 dosis de tusi, tres dosis de MDMA, otras tres de ketamina, nueve de éxtasis y siete de cocaína preparadas para su venta

Imagen de archivo de un Policía Municipal de Madrid inspeccionando un vehículo.

EFE

Madrid

La Policía Municipal de Madrid ha detenido a un 'camello' cuando realizaba un pase de droga en el barrio de Salamanca, al que se le intervinieron numerosas dosis de estupefacientes después de morder a un agente cuando trataba de escapar.

Según ha informado a EFE la Policía Municipal, el pasado martes sobre las 17:00 horas dos agentes de paisano observaron cómo un hombre en actitud sospechosa en la calle de Jorge Juan se subía a un coche en donde intercambiaba con su conductor un billete por una pequeña bolsa transparente.

Al darle el alto, constataron que portaba una 'chivata' que contenía cocaína y dieron la orden para que otra patrulla se hiciese cargo del vehículo, que ya había reanudado la marcha.

Un mordisco y un alijo en el coche

La segunda pareja de agentes interceptó al conductor, un varón peruano de 31 años que no disponía de documentación y que trató de escapar abandonando el coche. Entonces comenzó un forcejeo en el que llegó a morder a uno de los policías en la mano.

Cuando los policías registraron el vehículo, encontraron ocultas en un compartimento bajo el freno de mano 12 dosis de tusi -cocaína rosa-, tres dosis de MDMA, otras tres de ketamina, nueve de éxtasis y siete de cocaína preparadas para su venta.

El varón ha sido puesto a disposición judicial por un delito contra la salud pública y otro de atentado a la autoridad.

