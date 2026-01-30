Cristina Oria revoluciona el café en Madrid: ahora puedes pedir un mega-café de 3 litros

En plena ebullición del mundo gastronómico madrileño, Cristina Oria ha vuelto a poner a la capital en boca de todos, esta vez por una de las propuestas más insólitas que se han visto últimamente en el sector del café. El conocido restaurante y café de alta gama se ha convertido en la primera cafetería en Madrid en ofrecer cafés gigantes de hasta tres litros, una novedad que ya circula con fuerza en redes sociales y que ha despertado tanto curiosidad como debate entre los amantes del café y los curiosos de la gastronomía urbana.

La iniciativa, que se está dando a conocer principalmente a través de publicaciones en X (antes Twitter) e Instagram, consiste en la posibilidad de pedir un café extra-grande (marca de la casa del restaurante) servido en tazas o recipientes especialmente diseñados para la ocasión. Aunque los detalles precisos sobre precios o disponibilidad diaria no han sido oficialmente difundidos por el local, las publicaciones mencionan que estas versiones XXL son una oferta especial limitada, con unidades limitadas por día en algunos de sus restaurantes.

Este movimiento se enmarca en la estrategia de expansión y diferenciación que ha caracterizado a Cristina Oria en los últimos años. La chef y empresaria, con varios restaurantes y espacios gastronómicos en la capital, se ha consolidado como un referente del segmento premium de la restauración en Madrid, combinando cocina de calidad con experiencias que buscan sorprender al cliente.

Sin embargo, como suele ocurrir cuando algo llama la atención por su magnitud, la respuesta del público ha sido variada. En las redes sociales conviven reacciones entusiastas -que celebran la originalidad y el espíritu atrevido de la propuesta- con otras más críticas, que consideran que una bebida tan grande es más espectáculo que bebida tradicional.