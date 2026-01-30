Coslada renueva la imagen de un centro de mayores con el arte de Boa Mistura

El colectivo artístico Boa Mistura ha protagonizado una intervención artística en el Centro de Mayores Ciudad 70 de Coslada, acompañada de una mejora de sus instalaciones por parte del Ayuntamiento del municipio que han posibilitado la creación de 132 nuevas plazas.

La modernización y dinamización del equipamiento de este espacio tiene como objetivo su adaptación a las necesidades actuales de las personas mayores y al refuerzo de su función como espacio comunitario de referencia en el barrio, ha explicado el Consistorio en una nota.

Uno de los elementos más visibles de esta actuación global ha sido la renovación de la fachada exterior del centro mediante una intervención artística desarrollada por el colectivo Boa Mistura, dentro del programa municipal de actualización y modernización de equipamientos públicos.

Esta iniciativa ha permitido mejorar la imagen del edificio y reforzar su integración en el entorno urbano, "apostando por el arte como herramienta de transformación social, identidad colectiva y revitalización del espacio público", han añadido.

Por otro lado, desde la Concejalía de Servicios Sociales y Mayores, en coordinación con el área de Vías y Obras de la Concejalía de Política Territorial, se ha impulsado una reforma integral de los espacios interiores del centro.

En este marco, se han unificado las aulas 1 y 2 en una única sala de mayor tamaño y funcionalidad, destinada al desarrollo de actividades grupales, dotada de material deportivo específico yespejo de pared.

Asimismo, se ha renovado la pintura interior de todo el centro, contribuyendo a generar un entorno más acogedor y confortable para las personas usuarias, ha señalado el Ayuntamiento.

En paralelo, se han mejorado las condiciones de confort del edificio mediante la sustitución del sistema de climatización y la instalación de nuevos estores, lo que permite garantizar un adecuado bienestar térmico y lumínico durante todo el año.

En cuanto a la actividad del centro, se ha realizado un "importante impulso" a la participación de las personas mayores, con la ampliación de la oferta de talleres y actividades, lo que ha supuesto la creación de 132 nuevas plazas, ha finalizado el Consistorio.