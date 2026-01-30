LA 'PLAYLIST' DE EPE
Las 6 canciones que tienes que escuchar este fin de semana
Cada viernes, los dos miembros de la sección de cultura de este periódico, con sus diferentes filias y fobias musicales, proponemos tres temas por cabeza para la degustación y (esperamos) disfrute de nuestros lectores. Solo hay que darle al play
Las 3 de Pedro del Corral
'Part Of My Childhood Dies', de Adrie
Todos los lugares en los que ha vivido han dejado su impronta en la música de Adrie. Enamorada del folk de los 70, la cantautora de está desarrollando un cancionero único donde reflexiona sobre los grandes temas de la humanidad: la muerte, el crecimiento, la esperanza. Cuidada sus temas al detalle, haciendo de cada uno un proyecto en sí mismo. Es contundente, pero frágil. Siempre con la palabra exacta para cada emoción. El 22 de febrero tocará en la sala Clamores.
'El ruido de tus zapatos', de Dani Lorente
Lo mejor que tiene Dani Lorente es que, pese al momento que le ha tocado vivir, tan caótico, tan efusivo, hace música por necesidad. Todo lo que suena en El ruido de los zapatos es un reflejo absoluto de lo que siente. No hay nada al antojo de las tendencias que imperan en la industria. Es él, él, él. Sin ninguna necesidad de camuflarse entre chasquidos y visuales. Suena auténtico. Y, hoy, ojo, no hay mayor piropo que éste. En directo gana enteros.
'Mood Swings', de Henry Moodie
De la factoría TikTok sale Henry Moodie, pero que no les engañe su origen. A caballo entre The Vamps y Mimi Webb, el jovencísimo cantautor de Reino Unido está perfilando una carrera de lo más sugerente. No busca un éxito inmediato, algo que se percibe en las melodías que compone: alejadas de la multitud, detallistas, con el foco puesto en la belleza que oculta tras la oscuridad. Aprovechen para verle ahora en directo, en unos años será imposible.
Las 3 de Jacobo de Arce
Unos adioses
Este rincón, la parte baja de este scroll, echa la persiana. Es hora de cambios y quien esto suscribe ya no estará el viernes que viene haciendo lo mismo, colocando aquí tres canciones que, sin orden ni concierto, solo atienden a filias personales, y soltando una buena turra (qué envidia el don de la concisión) sobre cada una de ellas. La vida son ciclos y ahora toca arrancar otro, pero eso no significa que no duela dejar atrás un hogar y una familia como los regalados por este periódico y sus lectores. Así que esta será la selección más anárquica de todas las recogidas hasta ahora, una selección muda en palabras más allá de esta introducción y que solo pretende dar salida a la melancolía inevitable que rodea a la despedida. Tres adioses musicales para gritar, ojalá, hasta pronto.
- La DGT avisa a los madrileños: estas son las carreteras afectadas por el temporal de lluvia y nieve
- En directo, el temporal en Madrid: Kristin deja nieve, viento, fuertes lluvias y carreteras afectadas
- El parque temático Puy du Fou de Toledo cerró 2025 con cifras récord: más de 70 millones de euros de facturación
- Desarticulada una banda con implicados en Toledo que estafaba a empresas a través del método 'falso CEO
- Así es el ático de Alba Flores en Arganzuela: grandes ventanales, enorme biblioteca y una cocina con toques industriales
- Canceladas las clases en varias universidades madrileñas: la Autónoma y la Carlos III advierten a sus estudiantes
- Prioridad en la seguridad ante el acceso a centros educativos: clases suspendidas en la Comunidad de Madrid
- La borrasca Kristin mantiene en alerta a la Comunidad de Madrid: estas son las zonas afectadas por la nieve