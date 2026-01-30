Las 6 canciones que tienes que escuchar este fin de semana

Este rincón, la parte baja de este scroll, echa la persiana. Es hora de cambios y quien esto suscribe ya no estará el viernes que viene haciendo lo mismo, colocando aquí tres canciones que, sin orden ni concierto, solo atienden a filias personales, y soltando una buena turra (qué envidia el don de la concisión) sobre cada una de ellas. La vida son ciclos y ahora toca arrancar otro, pero eso no significa que no duela dejar atrás un hogar y una familia como los regalados por este periódico y sus lectores. Así que esta será la selección más anárquica de todas las recogidas hasta ahora, una selección muda en palabras más allá de esta introducción y que solo pretende dar salida a la melancolía inevitable que rodea a la despedida. Tres adioses musicales para gritar, ojalá, hasta pronto.