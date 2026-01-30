Buscan a un hombre de 63 años desaparecido en Cenicientos cuando iba a buscar leña

La Guardia Civil ha informado de la puesta en marcha de un operativo para la búsqueda de un hombre de 63 años desaparecido desde el jueves por la tarde, cuando salió de su domicilio para coger leña.

El desaparecido salió de su casa sobre las 17.30 horas del jueves y no volvió, y ya sobre las 00.30 horas la Benemérita recibió la primera denuncia sobre la posible desaparición. La búsqueda se centra en una zona de densa vegetación a las afueras de Cenicientos.

La Guardia Civil ha desplegado un dispositivo en el que participan agentes de seguridad ciudadana de la Comandancia de Madrid, el Servicio de Montaña, el Servicio Cinológico y el Servicio Aéreo con apoyo de las unidad es del 112 de la Comunidad de Madrid.

Por su parte, la Comunidad de Madrid participa en el dispositivo con efectivos del Cuerpo de Bomberos y Agentes Forestales, así como personal sanitario del SUMMA 112. También colaboran entidades de Protección Civil y la Policía Local de Cenicientos.