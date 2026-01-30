SUCESO
Buscan a un hombre de 63 años desaparecido en Cenicientos cuando iba a buscar leña
La búsqueda se centra en una zona de densa vegetación a las afueras de esta localidad madrileña
EP
La Guardia Civil ha informado de la puesta en marcha de un operativo para la búsqueda de un hombre de 63 años desaparecido desde el jueves por la tarde, cuando salió de su domicilio para coger leña.
El desaparecido salió de su casa sobre las 17.30 horas del jueves y no volvió, y ya sobre las 00.30 horas la Benemérita recibió la primera denuncia sobre la posible desaparición. La búsqueda se centra en una zona de densa vegetación a las afueras de Cenicientos.
La Guardia Civil ha desplegado un dispositivo en el que participan agentes de seguridad ciudadana de la Comandancia de Madrid, el Servicio de Montaña, el Servicio Cinológico y el Servicio Aéreo con apoyo de las unidad es del 112 de la Comunidad de Madrid.
Por su parte, la Comunidad de Madrid participa en el dispositivo con efectivos del Cuerpo de Bomberos y Agentes Forestales, así como personal sanitario del SUMMA 112. También colaboran entidades de Protección Civil y la Policía Local de Cenicientos.
- El Café Central seguirá abierto pero en un nuevo espacio: el Ateneo acogerá al legendario templo del jazz madrileño
- Desarticulada una banda con implicados en Toledo que estafaba a empresas a través del método 'falso CEO
- RCP, la fórmula de una profesora de Carabanchel para unos alumnos felices y maduros: 'Los castigos no funcionan
- La revolución del hojaldre llega con grasa ibérica: la palmera de chocolate que se estrena en Madrid Fusión
- Pastelería Mallorca y Panadarío se llevan el Premio Ciudad de Madrid en el cierre de Madrid Fusión 'Pastry
- La Aemet pone fecha para el final del temporal en Madrid: ¿cuándo va a dejar de llover en la capital?
- Así es el ático de Alba Flores en Arganzuela: grandes ventanales, enorme biblioteca y una cocina con toques industriales
- La freidora de aire de Lidl por la que ya se forman colas kilométricas en Madrid este viernes: cuesta menos de 25 euros