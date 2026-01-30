Ayuso pide mantener viva la memoria del Holocausto: "Es inquietante que los movimientos totalitarios sigan trabajando para instalar el odio a Israel"

En un solemne acto organizado por la Comunidad Judía de Madrid en la Asamblea regional para celebrar el Día de Recuerdo del Holocausto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha subrayado la importancia de la memoria y ha advertido contra el riesgo del antisemitismo. "Es evidente que los movimientos totalitarios siguen trabajando hoy para instalar en todo occidente el odio a Israel y al pueblo judío", ha señalado en una conmemoración en la que han participado, entre otros, el presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, supervivientes de la Shoah, el rabino principal de la Comunidad Judía de Madrid, Moisés Chicurel, y su presidenta, Estrella Bengio, o la encargada de negocios de la Embajada de Israel en España, actualmente en funciones de embajadora, Dana Erlich.

La presidenta madrileña ha incidido en que el antisemitismo opera hoy "con otros disfraces". Entre ellos ha señalado discursos en universidades y medios de comunicación, ciclos culturales o "manifestaciones de aroma romántico con la revolución de trastienda". Pero también, ha recalcado, "boicoteando espectáculos deportivos", en clara referencia a las protestas que impidieron el pasado septiembre la finalización de la última etapa de la Vuelta a España en Madrid.

"En la Comunidad de Madrid no vamos a contribuir al suicidio de nuestra civilización y del proyecto europeo, y sí a recordar que nada ni nadie ha estado por encima de la ley, que cada vida es sagrada y que solo en el respeto a la pluralidad la convivencia puede darse", ha señalado la dirigente madrileña, a quien varios de los intervinientes han agradecido su firmeza en la defensa del pueblo judío y del estado de Israel en Madrid.

Lo ha vuelto a hacer Ayuso en su intervención de hoy. "No es concebible que tengamos que ver al pueblo judío y al resto del pueblo de Israel en un tren o en un barracón para entender su legítimo derecho a existir", ha apuntado antes de proclamar que el pueblo de Israel "vive" y, además, nos da "un ejemplo de fortaleza diaria". "De jóvenes a mayores tienen una capacidad única para la lucha por la vida", ha apostillado.

Más explícita y dura ha sido la encargada de negocios de la embajada israelí en Madrid, Dana Erlich, quien ha llegado a comparar la situación actual con la que se vivió en Alemania en 1939. "Lecciones que pensábamos que hemos aprendido en el Holocausto parecen ya olvidadas", ha indicado. "El señalamiento de locales judíos, pintadas, vandalismo contra locales judíos, señalamiento de hogares judíos, destrucción de tumbas judías, discriminación de deportistas, académicos, artistas, generalización contra un pueblo entero... Llamamiento al boicoteo general, la intimidación, la normalización del odio, la legitimación del odio... Estos son algunos de los pasos que hemos visto en 1939 en Alemania y es lo que estamos viendo aquí, en España, en 2026", ha enfatizado.

No solo Erlich, también alguno de los alumnos del Centro de Estudios Ibn Gabirol-Colegio Estrella Toledano, que han participado en el encendido de seis velas conmemorativas han denunciado un creciente antisemitismo. "Camino por las calles de mi ciudad y vuelvo a ver manifestaciones en las que se escucha: 'Muerte a los judíos'. ¿Por qué después de tanto aprendizaje volvemos a lugares oscuros? ¿Cuántas muertes más necesitamos pare entender que el antisemitismo es un problema de todos?", se ha preguntado una de esos escolares, en un interrogante que también se ha hecho Moisés Chicurel, el rabino principal de la Comunidad Judía de Madrid.

"Tenemos que hablar de lo que estamos viviendo hoy", ha insistido la diplomática israelí. "De lo que escuchamos aquí, en España, en los discursos de odio de parte de representantes oficiales en universidades, en escuelas, en colegios, en la prensa, en las redes sociales", manifestaciones que Erlich entiende cono antisemitas. "Seamos claros", ha enfatizado, "el antisionismo es una forma del antisemitismo. Negar al pueblo judío el derecho de su identidad nacional es antisemitismo. Llamar a la destrucción del Estado de Israel es antisemitismo. Llamar al boicoteo general de todo lo que tiene que ver con Israel es antisemitismo".

Previamente se había procedido al canto de la oración hebrea El Malé Rajamin y al encendido de esas velas en memoria de los seis millones de judíos asesinados durante el Holocausto; de quienes asumieron el riesgo de contarlo; de las víctimas de otras minorías; de quienes encarnaron la resistencia; de los que han luchado pro preservar esa memoria, y de los supervivientes que rehicieron sus vidas en Israel o en la diáspora.

Personas como Denise Papo, de 88 años, quien siendo una niña sobrevivió escondiéndose en una pueblo de la Francia ocupada, cerca de Lyon, junto a su hermana gemela y su madre mientras su padre estaba detenido en un campo en los Pirineos. Cuando su padre logró pasar a España, donde también estuvo retenido en la cárcel Modelo de Barcelona, la familia pudo viajar e instalarse en Badalona.

"La familia de mi madre no tuvo tanta suerte. Se escondieron en París. Años después, mi tía sufrió depresión y murió. La hermana mayor de mi madre fue deportada a Auschwitz con su esposo y un niño pequeño. Solo sobrevivió su esposo", ha relatado ante unas 200 personas reunidas en el acto celebrado en el vestíbulo de la Asamblea regional.