EN DIRECTO

Ayuso interviene en un acto de recuerdo del Holocausto en la Asamblea de Madrid

El evento está organizado por la Comunidad Judía de Madrid con motivo del Día Oficial de la Memoria del Holocausto y Prevención de los Crímenes contra la Humanidad

EPE

Madrid

La Asamblea de Madrid acoge este viernes un acto de recuerdo del Holocausto con motivo del Día Oficial de la Memoria del Holocausto y Prevención de los Crímenes contra la Humanidad. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, interviene en el evento organizado por la Comunidad Judía.

