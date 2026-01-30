Grave una mujer de 71 años atropellada en Prosperidad cuando cruzaba por una zona sin paso de peatones

Una mujer de 71 años ha resultado herida grave al ser atropellada este viernes a la altura del número 140 de la calle del Príncipe de Vergara de la capital por una zona no habilitada para el paso de peatones.

Según ha informado Emergencias Madrid, el suceso ha tenido lugar en torno a las nueve de la mañana y la mujer ha sufrido un traumatismo craneoencefálico severo, así como otro de cadera y pierna izquierda. Tras ser atendida e intubada por los sanitarios del Samur-Protección Civil, ha sido trasladada en estado grave al Hospital Gregorio Marañón.

Agentes de Tráfico de Policía Municipal de Madrid se han hecho cargo del atestado y han escoltado el convoy hasta el hospital.