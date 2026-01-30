Aranjuez obtiene 288.000 euros para la recuperación ambiental tras los incendios forestales de 2025

El Ayuntamiento de Aranjuez y la Comunidad de Madrid han firmado un convenio de 288.000 euros destinado a la recuperación ambiental de zonas municipales afectadas por los incendios forestales de 2025, registrados durante el pasado verano en el término municipal.

El acuerdo permitirá actuar en enclaves especialmente dañados como Sotomayor, La Azuda y el Barrio de la Montaña, mediante trabajos de restauración ecológica, protección del suelo y plantación de especies autóctonas, combinando criterios de sostenibilidad ambiental y prevención de la erosión, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

Incendios de 2025: los más graves de la última década en Aranjuez

Los incendios del verano de 2025 tuvieron una especial gravedad en Aranjuez, destacando los siniestros del 10 de julio y del 8 de agosto, este último con una superficie afectada cercana a las 300 hectáreas y varios días de actividad, tal y como recoge el informe técnico municipal fechado el 1 de octubre de 2025.

Además de la recuperación de los espacios naturales dañados, el convenio contempla la contratación de 21 personas desempleadas, fomentando el empleo verde y la formación en trabajos vinculados a la sostenibilidad y la restauración ambiental.

En el caso del incendio de agosto de 2025 en la zona de Sotomayor, se está actuando sobre una superficie aproximada de 4,15 hectáreas, repartidas en cuatro áreas, donde ya se han plantado 550 ejemplares de especies autóctonas, seleccionadas por su adaptación a condiciones de estrés hídrico y edáfico.

La elección y distribución de las especies responde a criterios ecológicos orientados a la estabilización del suelo y la recuperación progresiva de la cubierta vegetal. Paralelamente, se ha puesto en marcha un seguimiento de la regeneración natural, detectándose ya el rebrote del pítano en algunas zonas.

Empleo verde y restauración ambiental

El IMIDRA continúa con la recolección de semillas y la producción de nuevas plantas con material vegetal procedente de Aranjuez, con el objetivo de reforzar la restauración si fuera necesario. Asimismo, para prevenir la erosión, se han ejecutado fajinas y albarradas en las áreas con mayor pendiente.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Aranjuez, a través de la Delegación de Proyectos e Infraestructura Verde y Azul, ha iniciado también los trabajos de recuperación ambiental en las zonas quemadas del Parque Forestal de la Azuda y del Barrio de la Montaña.

Este último proyecto ha permitido la contratación de 21 personas desempleadas, priorizando a parados de larga duración y personas de mayor edad. Los contratos, a jornada completa y con una duración de entre cuatro y seis meses, incluyen experiencia profesional en restauración ambiental y una formación transversal de 30 horas.

La financiación procede de los créditos de empleo gestionados por la Comunidad de Madrid con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, mientras que el Ayuntamiento de Aranjuez asumirá los gastos no cubiertos por la subvención.

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la recuperación del entorno natural, la prevención de incendios forestales y la creación de oportunidades de empleo sostenible en el municipio.