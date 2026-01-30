Todo lo que se sabe del Año Nuevo chino en Usera: fechas, programación y cómo conseguir las entradas

A pesar de que aún no nos encontremos en la fecha oficial del Año Nuevo chino, en Madrid ya se respira cierto ambiente festivo en las calles de Usera. Febrero trae movimiento y la zona que muchos conocen como el 'Chinatown madrileño' ya está de celebración.

La festividad del Año Nuevo chino, que cuenta con más de 4.000 años de historia, coincide con el comienzo del ciclo de cultivo, despide al invierno y da la bienvenida a una nueva estación. Este 2026 se celebrará el Año del Caballo, que comienza el 17 de febrero y, como en años anteriores, se preparará un completo programa de actividades para celebrarlo.

Por suerte, en la capital la fiesta no se limita a este día exacto. Lo habitual es que las actividades arranquen unos días antes y se prolonguen durante el fin de semana posterior. Las asociaciones, los centros culturales y el propio Ayuntamiento suelen repartir talleres, charlas y espectáculos a lo largo de casi diez días.

Para esta edición del Año Nuevo chino, se espera que la celebración ocupe aproximadamente del 13 al 22 de febrero. El primer fin de semana suele ser más tranquilo, pensado para actividades de aforo pequeño. El grueso del público llega después, cuando se acerca el día 17 y la programación se traslada a la calle con desfiles, música y puestos de comida.

Actividades y programa

Importante: el programa oficial no suele darse a conocer hasta la primera semana de febrero. Cada edición se organiza con muchas asociaciones implicadas y la agenda tarda en cerrarse, así que es normal que hasta esos días no haya una versión definitiva.

Ahora, aunque el Ayuntamiento y las asociaciones publican el programa completo ya entrado febrero, hay dinámicas que se repiten. Lo que más triunfa entre el público son los pasacalles, con dragones, leones, música en directo y grupos de danza tradicionales. Este desfile es el corazón de la celebración y suele recorrer varias calles del barrio antes de terminar en una plaza donde se concentra el espectáculo final.

La comida también se vuelve uno de los grandes reclamos. El conjunto de puestos los forman las propias familias y asociaciones: cada uno ofrece algo distinto y hace que el recorrido sea una excursión por varias regiones de China sin salir del barrio.

No te olvides de las entradas

Lo mejor de todo, es que la mayoría de actividades son gratuitas. No se necesita entrada para ver el pasacalles, las exhibiciones o los puestos de comida. Eso sí, los talleres, conciertos en sala y actividades con aforo reducido funcionan de otra manera. En cuanto el Ayuntamiento o los centros culturales publican el programa, se habilitan enlaces para reservar gratuitamente o para comprar entradas en caso de que alguna actividad tenga coste.