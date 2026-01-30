Alcorcón dice "sí, quiero": así es 'Say Yes!', una de las ferias de bodas de referencia en Madrid

Alcorcón se viste de gala este fin de semana. La localidad madrileña se prepara para decir "sí, quiero" en la novena edición de 'Say Yes! Feria de Bodas', uno de los eventos nupciales de referencia en la Comunidad de Madrid. Este sábado y domingo las últimas tendencias del sector volverán a desfilar en la Finca La Alquería.

Un mayor número de expositores y grandes novedades esperan este fin de semana en Alcorcón. Las parejas que así lo deseen podrán encontrar desde servicios como wedding planner, fotografía, maquillaje o viajes hasta propuestas innovadoras que marcan tendencia esta temporada, en hasta treinta categorías diferentes que cubren todas las necesidades para lograr una celebración perfecta.

La feria contará en esta edición con la colaboración de la Revista 'Novias' y del Centro Comercial Tres Aguas, en el que también se ofrecerán promociones, descuentos, regalos junto grandes profesionales del sector nupcial, muchos de ellos emprendedores y negocios locales de Alcorcón y su entorno.

Entre los atractivos destacados, cada expositor ofrecerá promociones exclusivas para las parejas, se entregará un obsequio de bienvenida a los asistentes y se ofrecerá una copa de bienvenida cortesía de la Finca La Alquería. Durante el evento, los asistentes podrán disfrutar de música en directo, corners gastronómicos, degustaciones, talleres, 'master class', actuaciones en vivo y del esperado desfile de moda nupcial, previsto para la tarde del sábado 31.

Las parejas interesadas podrán acudir a Finca de la Alquería, que se encuentra en la Avenida San Martín de Valdeiglesias de Alcorcón, este sábado desde las 11:00 hasta las 20:00 horas y el domingo desde las 11:00 a las 15:00 horas.

"Eventos como esta nueva edición de 'Say Yes!' hacen del comercio local de Alcorcón una referencia en la región", ha añadido el presidente del Instituto Municipal de Empleo y Promoción Económica (IMEPE) de Alcorcón, Carlos Carretero, quien ha destacado el impulso municipal que se está dando a este tipo de eventos. Si quieres más información sobre la feria y sus actividades, puedes consultarla en la web y en su perfil de Instagram.