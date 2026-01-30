Cierra el primer Zara de la historia en A Coruña: así fueron los primeros pasos de Amancio Ortega en Madrid

Hoy ha cerrado la primera tienda de Zara de la historia. La que dio origen al imperio textil fundado por Amancio Ortega en el local de los números 64 y 66 de la calle Juan Flórez en 1975, dice adiós al público y, en vez de asesorar a los clientes que entren por la puerta acerca de las últimas tendencias, servirá cafés de diferentes variedades y se convertirá en un espacio en el que el tiempo pasa más lento.

Este 30 de enero, Amancio Ortega pone fin al espacio donde empezó todo. Eso sí, lo hace sin prescindir de los puestos de trabajo de las empleadas que se encontraban en la localización, pues todas serán reubicadas a otras tiendas del grupo. Zara cambia sus estampados y sus colores por los granos de café en una apuesta por la restauración: Zacaffè.

Este tipo de establecimiento se puso en marcha en la calle Hermosilla de Madrid y de allí se expandió a tiendas de China y Japón, tras el que se implanta ahora en A Coruña, el lugar en el que el grupo suele ensayar sus novedades comerciales aprovechando que su centro de diseño está a solo unos kilómetros en Arteixo.

Una marca que une diferentes esferas

Desde básicos de fondo de armario a colecciones con diseñadores que hacen sold out en minutos, Zara se ha consolidado como una de las marcas más importantes del mercado. Ya sea porque necesitemos algo de última hora o porque no tengamos nada que ponernos para esa ocasión tan especial, Zara siempre destaca por la versatilidad que le ofrece a los consumidores en todas las situaciones.

De alguna forma, Amancio Ortega ha conseguido unir a distintos sectores de la sociedad mediante una propuesta que beneficia a todos: prendas de calidad con precios asequibles o las tendencias más extravagantes con materiales premium que no se alejan tanto de la alta costura.

Y es que el 9 de mayo de 1975 el rumbo de la moda cambiaba para siempre. Sin saberlo, Amancio se convirtió en el pionero de una de las marcas más reconocidas del mundo con una apertura que marcaba un antes y un después en la trayectoria de una empresa dedicada --hasta entonces-- a la confección y distribución textil.

El empresario no buscaba que Zara fuese una marca creada de cero y dedicada a la venta minorista: solo pretendía ser una respuesta a la estrategia por la diversificación y el crecimiento para las operaciones de Confecciones GOA.

Madrid, ciudad clave en la expansión

Clave en esta expansión fue Madrid, donde la marca ya cuenta con 40 años de presencia. La primera tienda Zara abrió en 1975, en el número 6 de la calle Carretas, pero cerró en marzo de 2021 debido a un proceso de reestructuración y transformación digital de Inditex. A cambio de cerrar la que pavimentó el camino de Zara en Madrid, la capital recibió en abril de 2022 al Zara más grande del país, ubicado en Plaza de España y con más de 7.700 metros cuadrados divididos en cuatro plantas.

Zara también ha seguido construyendo marca con el lanzamiento de nuevas líneas y formatos para diversificar su oferta y explorar nuevos conceptos de la tienda. La moda no solo se remite a la ropa, por eso la marca de Amancio Ortega se atrevía con líneas capilares, de cosmética y decoración. En 2021 nacía Zara Beauty, el 2022 Zara Pre-Owned y, en 2023, Zara Hair de la mano del estilista capilar Guido Palau.

Después de poner en marcha las nuevas líneas --y tras el éxito de ellas entre el público-- Zara se sumergía en la restauración, ofreciendo experiencias gastronómicas en Dubái, Lisboa y A Coruña. Poco después, oficializaba su entrada en el mundo de la gastronomía con la apertura en la capital de su primera cafetería Zacaffè, que además comparte espacio con un concepto boutique orientado a su colección de hombre.