Casi el 92% de la población de la Comunidad de Madrid vive a menos de 15 minutos de un hospital

La Comunidad de Madrid se consolida como uno de los territorios con mejor acceso hospitalario de toda España. Según un estudio del investigador Virgilio Pérez, del departamento de Economía Aplicada de la Universitat de Valencia (UV), el 91,86% de los madrileños reside a menos de 15 minutos en coche de un hospital, una cifra que sitúa a la región entre las más accesibles del país en términos de atención sanitaria.

El trabajo, publicado en la revista científica Geographical Analysis, revela que la Comunidad de Madrid presenta niveles de accesibilidad propios de grandes áreas metropolitanas, muy por encima de la media nacional. En un contexto en el que casi 800.000 personas en España siguen viviendo a más de una hora de un hospital, la realidad madrileña contrasta por su elevada concentración de infraestructuras sanitarias y su densa red de transporte.

Esta investigación que analiza la accesibilidad hospitalaria en España a nivel de sección censal entre los años 2010 y 2024, subraya que, aunque el problema afecta solo al 1,62% de la población española, supone un reto relevante en términos de equidad territorial. En situaciones de emergencia, superar la denominada golden hour (el período crítico para la supervivencia del paciente) puede resultar determinante. En este sentido, la Comunidad de Madrid se mantiene prácticamente al margen de estas zonas de riesgo, habituales en entornos rurales y de interior.

El estudio, elaborado íntegramente con datos abiertos y software libre, propone además una metodología replicable que permite analizar con precisión las desigualdades territoriales en el acceso a servicios esenciales como la sanidad, aportando herramientas útiles para la planificación de políticas públicas.

Desigualdades territoriales en el resto del país

Fuera del ámbito madrileño, el mapa de accesibilidad hospitalaria dibuja una situación mucho más desigual. En comunidades como Extremadura, Castilla-La Mancha o Castilla y León más del 35% de la población vive a más de 30 minutos de un hospital, una situación que se agrava en amplias zonas del interior peninsular.

El estudio identifica un continuo territorial con tiempos de desplazamiento superiores a una hora que afecta a áreas de Cuenca, Guadalajara, Soria, Teruel y Zaragoza. En el extremo opuesto, otras regiones con alta densidad urbana también presentan buenos indicadores: en Cataluña y el País Vasco, más del 80% de la población se sitúa a menos de 15 minutos de un centro hospitalario, mientras que en Canarias y la Comunidad Valenciana este porcentaje supera el 75%.

En términos globales, más de 35,9 millones de personas (el 74% de la población española) vivían en 2024 a menos de un cuarto de hora de un hospital. Además, la proporción de ciudadanos que tardan más de una hora en acceder a este servicio ha descendido desde el 1,91% en 2010 al 1,62% actual, un avance que el investigador atribuye a la planificación sanitaria y a la inversión en infraestructuras, aunque advierte de que la mejora sigue siendo limitada.

Desde el punto de vista territorial, el contraste es aún mayor: solo el 8,7% de la superficie española se encuentra a menos de 15 minutos de un hospital, mientras que más del 22% del territorio queda a más de una hora, lo que evidencia que la accesibilidad sanitaria sigue siendo un desafío estructural en amplias zonas del país.