Tarifa reducida para los madrileños que visiten al 'hermano pequeño' del Palacio Real: así quedan los precios para acudir al Palacio de Liria

¡Buenas noticias para los madrileños! El Ayuntamiento de Madrid y la Fundación Casa de Alba han alcanzado un acuerdo para facilitar el acceso al Palacio de Liria a las personas nacidas en la ciudad.

Pero esto no es todo. Los que estén empadronados en la capital, también podrán beneficiarse de una tarifa reducida para visitar este emblemático espacio cultural.

Así quedan los precios para los madrileños

El acuerdo, presentado este jueves por la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, y el director de la Fundación Casa de Alba, Álvaro Romero Sánchez-Arjona, recoge una tarifa de 15 euros para las visitas entre semana y de 17 euros, en fines de semana. Los visitantes únicamente necesitarán presentar el DNI o el empadronamiento para acreditar una de las dos condiciones.

Rivera de la Cruz ha subrayado que "el Palacio de Liria es uno de los grandes tesoros culturales de Madrid y este acuerdo permite que los madrileños sientan aún más cercano un espacio que forma parte de la historia y la identidad de la ciudad".

Asimismo, la delegada ha destacado el valor excepcional de su colección artística y documental, que sitúa al Palacio de Liria como un referente cultural de primer orden y como un enclave imprescindible dentro del panorama museístico y patrimonial madrileño.

El Palacio de Liria, 'hermano pequeño' del Palacio Real de Madrid

Situado en la calle Princesa, el Palacio de Liria es un gran edificio del siglo XVIII, residencia de la Casa de Alba en Madrid y principal sede de su colección de arte y de su archivo histórico, ambos de extraordinario valor. En su diseño y construcción intervinieron, entre otros, el francés Louis Guilbert y Ventura Rodríguez.

Lo más curioso, es que es conocido como 'el hermano menor del Palacio Real', pues es uno de los edificios civiles más importantes de su época conservados en el centro de Madrid. La planta del palacio adopta la forma de un rectángulo inusualmente largo, al contrario de lo habitual en los palacios españoles, de planta más cuadrada y con patios en su interior.

Los tesoros artísticos e históricos que alberga el Palacio de Liria son asombrosos, en especial tratándose de una colección privada. Entre las piezas más destacadas, sobresale una galería de retratos de los sucesivos duques, pintados por maestros como Christoph Amberger, Tiziano, Louis-Michel van Loo, Mengs, Goya, Federico de Madrazo, Joaquín Sorolla y Daniel Vázquez Díaz.