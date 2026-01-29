Suben un 3% para 2026 los baremos para el turno de oficio en Madrid

La Comunidad de Madrid ha subido un 3% los módulos y baremos para los abogados del Turno de Oficio en 2026, en cumplimiento del acuerdo firmado en 2024 con el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), que preveía un aumento total del 13% hasta 2027.

Según ha informado el ICAM, la Comunidad de Madrid ha publicado este jueves la Orden por la que se actualizan las cuantías correspondientes a los servicios de asistencia jurídica gratuita en cumplimiento del acuerdo alcanzado entre el Colegio y el Gobierno regional en 2024.

Ese acuerdo, firmado por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, estableció, entre otras medidas, un incremento del 13% en los baremos del Turno de Oficio hasta 2027. Para 2026 preveía subir un 3% estas cuantías y crear un nuevo baremo de comparecencia de internamiento de menores.

Ahora la Orden da luz verde a estas medidas y establece que los nuevos módulos serán de aplicación a todas las actuaciones letradas justificadas desde el 1 de enero de 2026.

Para el Colegio de la Abogacía de Madrid, el más grande de Europa con más de 75.000 letrados, esta medida "supone un nuevo paso en el proceso de mejora progresiva de las condiciones económicas de los profesionales que prestan este servicio esencial".

El diputado del ICAM responsable del Turno de Oficio, Juan Manuel Mayllo, ha destacado que, si bien la actualización es una noticia positiva, se enmarca en un proceso que debe continuar porque "queda camino por recorrer". "La mejora de las retribuciones del Turno de Oficio es un compromiso firme de esta Junta de Gobierno y seguiremos trabajando para lograr avances más ambiciosos que reflejen adecuadamente la responsabilidad y la calidad del servicio que prestan nuestros compañeros", ha señalado en un comunicado.