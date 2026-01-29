Renfe 'acelera' en Parla: la C-4 recuperará su frecuencia habitual antes de lo previsto

En medio de los problemas ferroviarios de las últimas semanas, con los accidentes de Adamuz o Gelida, Renfe 'acelera' en la Comunidad de Madrid. La línea C-4 de Cercanías volverá a circular por Parla antes de lo previsto, tal y como ha anunciado el servicio público de transportes.

Las obras de la estación de Parla iniciaron el pasado 17 de enero. Desde entonces, decenas de usuarios han denunciado las aglomeraciones y el caos provocado por estas actuaciones, que han provocado retrasos y frecuencias de paso más largas por el municipio del sur de la Comunidad. El Ayuntamiento de Parla también ha solicitado en varias ocasiones explicaciones a Renfe por no habilitar las lanzaderas de autobuses que estaban preparadas.

Por ello, la C-4 recuperará su frecuencia habitual entre Parla y Getafe Sector 3 el próximo sábado 21 de febrero, casi una semana antes de la fecha original, que estaba prevista para el viernes 27.

Nuevo cronograma

Tras varios días de protestas, Renfe ha anunciado este jueves un nuevo cronograma de obras, donde la semana más restrictiva se adelanta y será la que irá del 31 de enero al 7 de febrero, con un tren cada 15 minutos, mientras que el resto de las semanas la frecuencia será de un tren cada 10 minutos. De esta forma, los trabajos que se están llevando a cabo concluirán en la madrugada del próximo 21 de febrero, por lo que desde ese mismo día la línea C4 de Cercanías recuperará su frecuencia habitual entre Parla y Getafe Sector, una semana antes de lo previsto inicialmente, según han confirmado desde Renfe.

Aunque la operadora ha desplegado un dispositivo especial de personal de información y seguridad en la estación de Parla desde el comienzo de las obras, con 20 personas en hora punta y 15 en hora valle, los usuarios han mostrado sus quejas por las aglomeraciones que se vienen produciendo en los andenes.

Aún así, desde Renfe han trasladado un mensaje de agradecimiento a los usuarios por "la comprensión y el comportamiento ejemplar" durante estas semanas de afectación de servicio, en las que ha funcionado con un Plan Alternativo de Transporte (PAT) para garantizar el derecho a la movilidad de los viajeros.

Otra nueva estación en Parla Norte

A estas actuaciones se sumará próximamente la nueva estación de Parla Norte, en ejecución desde febrero de 2024 con una inversión de 16,5 millones de euros, que prestará servicio a la línea C-4 de Cercanías Madrid (Parla-Alcobendas/Colmenar Viejo) e impulsará la movilidad sostenible en el municipio y en su área de influencia.

Ubicada en el noreste del municipio, entre las estaciones de Getafe Sector 3 y Parla, la estación responderá a nuevos desarrollos urbanos del entorno y dará acceso al ferrocarril de proximidad urbano e interurbano a más viajeros, reduciendo la congestión de la estación actual de Parla.

La nueva terminal, que se configura como elemento catalizador del desarrollo de la zona, conectará, además, con otros medios de transporte limpios, como el tranvía. El edificio de viajeros constará de una única planta distribuida en tres partes: vestíbulo central, zona comercial para uso de cafetería y dependencias para la explotación de la estación y atención al viajero.